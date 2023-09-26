降息前績效都不錯！REITs近築底 進場甜蜜點到

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聯準會暫停升息，雖然高利率環境恐維持更長，但普遍認為升息循環已近尾聲，及經濟步入衰退可能性降低，市場對不動產需求仍高，有助支撐REITs表現，基本面修復又具有收益特性，產業利空訊息淡化，據過往經驗，暫停升息後一年表現不俗，後市不看淡。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，OPEC減產延長導致油價上漲，第四季通膨壓力再起的預期，公債殖利率上揚，導致REITs續波動，但回歸基本面仍屬穩健，第二季財報小幅優於預期，最差的商辦市場亦出現止穩跡象，雖商用不動產利空消息頻出，近期指數逐步消化利空，加上價值面估值具吸引力，築底跡象浮現，中長期看好成長型企業，配置聚焦具工業、數據中心、倉儲REITs。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，雖然美國高利率環境將延續，但美國經濟狀況勁強，對REITs反而有利，加上市場普遍共識年底再升息一次即暫停升息，根據歷史經驗，過去Fed三次升息結束到降息前的REITs報酬都很好，近期美國REITs的重挫反而提供良好買點。

9月以來股市明顯波動加劇，富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，收益資產配置的部分，美國REITs部位因受到美國中小銀行風險疑慮影響，近期表現相對疲弱，維持低配水位，但持續看好現代化倉儲、資料中心相關的工業類REITs，標的選擇首先考量上述類型比重高者。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵強調，美國房市次產業來看，工業型REITs基本面仍穩健，即使在市場較為震盪時，也維持正成長營收；今年貸款成本較高會帶來壓力，工業型REIT在開發方面會放緩，但以目前的布建階段，也能持續維持高度承租率及租金增長率；數據中心類REITs是另一可關注標的，主要受益於企業客戶外包到雲端數據中心託管的潛在需求擴大，有利營運與表現。