產油國控制產出情況下 法人：油價下檔風險不高

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法人預估未來四季石油中位數價格

沙俄兩國自願性減產至年底，供給緊縮，加上中國公布經濟數據指標具潛在復甦跡象，包含工業生產及消費數據皆有改善，帶動油價持續走高。法人表示，在油國控制產出下，預期油價下檔風險不高。

富蘭克林證券投顧表示，沙烏地阿拉伯第三季以來自願性每日減產100萬桶且延續至年底，將使沙國產量下半年都保持約每日900萬桶，為數年來最低水準，加上俄羅斯將持續調降石油出口，整體OPEC+相較去年9月產量已經削減每日逾300萬桶，反觀全球原油需求回升至疫情前的高水準，整體OPEC+持續大規模降低原油供應、全球原油需求未如市場擔憂減弱反而維持強韌，導致原油市場供不應求的態勢愈趨明顯。

國際能源署（IEA（預期全球石油市場下半年將面臨每日120萬桶的供應缺口，可能引發價格再度急劇波動。整體而言，由於沙俄兩國減產帶動，原油市場下半年已是供不應求狀態，但基本預估供應緊繃仍將支撐油價維持較高水準，供不應求將支撐油價維持高檔水準。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼指出，地緣政治衝擊能源供給穩定性，突顯歐洲過度仰賴俄羅斯的能源政策需要再調整，然主要調整方向為加強新能源投資，降低對俄羅斯油、天然氣和煤的需求，長期或可尋求能源自主的目標，但短期供需失序的問題將造成能源價格居高不下。歐盟2022年12月起全面禁止海運俄羅斯原油，今年供給受影響達每日100萬桶。

預期頁岩油產量仍將緩步增加，OPEC+針對全球景氣前景進行減產因應，4月並加碼減產每日165萬桶，7月維持原減產幅度，但加碼延長至明年底，同時沙國自願每日減產100萬桶並延長至年底，在產油國控制產出的情況下，預期油價下檔風險不高。

高盛集團將未來12個月油價上調至百美元，法人認為，聯準會偏鷹派消息出爐後，油價應聲下跌，儘管下檔風險不高，但花旗集團研究報告已提到「受到歐美PMI不如預期，美國高利率維持更久及全球石油消費逐漸進入淡季等因素影響」，有機會減緩油價上漲壓力。