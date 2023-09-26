配息價差兩頭賺！墜落天使債中長線有甜頭

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全球主要股債市近期幾乎全數下跌，但非投資等級債與墜落天使（Fallen Angel）非投資等級債券逆勢抗震，投信法人建議，現階段殖利率更具中長線投資吸引力，提早布局墜落天使非投資等級債券，有機會享受甜蜜超額報酬，配息及價差二頭賺。

野村特別時機非投資等級債券基金經理人郭臻臻指出，Fallen Angel債券指數整體平均信評為BB，反觀美國非投資等級債指數平均信評為B，顯示Fallen Angel非投資等級債企業體質較佳，是非投資等級債當中較佳選擇。過去三年，非投資級BB債接近零違約率，使債券回升至票面價格機率大，創造良好投資契機，有效降低違約風險。

目前Fallen Angel非投資等級債約80％以上的債券屬於BB評級，債券違約率明顯較低，使得債券價格回升至票面價格機率較大，7％以上的殖利率便是極佳的進場點。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，在美國經濟強勁的利率環境下，預計第四季非投等科技債券指數將表現良好，可以選擇性鎖定具正向評價企業債券，同時應避開利潤率較低、資本結構需要再融資的過度槓桿資產負債表的非投等債企業。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕認為，非投資等級債公司第二季財務佳，顯示體質穩健，包括槓桿率和利息覆蓋率都相較過去明顯改善，意味企業可更容易償還債務，因此非投資等級債的違約風險料可控，加上其仍提供誘人的利息收入，可望續獲市場青睞。