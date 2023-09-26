北富銀防詐滿貫月 號召全民打詐

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據內政部警政署刑事警察局統計，今年截至5月底台灣已發生近2萬件詐騙案，為幫助民眾提高警惕，於22日富邦悍將主場賽事中，邀請行政院打擊詐欺辦公室主任李憲明、警政署署長黃明昭及北富銀總經理郭倍廷擔任反詐開球嘉賓，宣告「防詐滿貫月」活動正式開跑，現場三人以充滿默契的投打合作，展現公私協力打擊詐騙的決心。

北富銀向以守護客戶及民眾資產安全為使命，為能有效防堵詐欺犯罪，自2018年起即領先同業成立專責單位金融安全部，統籌全行洗錢防制及詐欺等金安相關業務，不僅對全體行員實施專業識詐培訓、強化關懷機制，更積極運用科技發展創新防詐應用。

例如與刑事警察局合作開發「鷹眼模型」，透過AI偵測專利技術分析比對50多種動態交易風險變數，找出詐騙金流的共通性及可疑指標，對異常帳戶進行判讀並適時示警客戶，透過線上線下服務整合，打造全方位反詐防線，有效阻斷詐騙犯罪行為，今年1月至8月北富銀已成功攔阻340件詐騙，阻詐金額超過新台幣3.1億元，用行動捍衛民眾資產及金融秩序。

因應詐欺手法不斷推陳出新，北富銀在官方網站設置反詐欺專區解說常見詐騙手法，運用LINE官方帳號、網行銀向客戶及大眾推送防詐須知，並響應金管會號召加入「全國368 鄉鎮走透透」行列，攜手警察機關前進全台16個鄉鎮縣市分享攔詐實例及防詐訣竅，透過全方位宣導幫助民眾增強詐騙免疫力。

同時，在此次「防詐滿貫月」中，北富銀進一步與富邦悍將及刑事警察局合作，拍攝了6支創意十足的反詐影片，由富邦悍將隊長范國宸領銜，與王勝偉、陳仕朋、Fubon Angels及應援團長崔維斯共同出演，示範常見詐騙情境及防範措施，以幽默風趣、寓教於樂的方式，加深大眾對防詐的了解與重視。