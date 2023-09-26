臺企銀 東山設銀髮樂齡學堂

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臺灣企銀贊助「臺南市東山區高原社區發展協會」成立全臺第21間銀髮樂齡學堂，於9月23日落成揭牌，臺灣企銀總經理張志堅、臺南市副市長葉澤山及多位愛心企業家皆到場參與，以實際行動與該行攜手做公益，向當地長者傳遞愛心。

高原社區位於台南市東山區東北角，三面環山，風景秀麗，為典型的鄉村型社區，盛產青皮椪柑、龍眼及咖啡等農產品，當地青壯年人大多外出打拚，人口老化現象日益顯著，該社區65歲以上長者逾20％，屬超高齡社區，對建立量能足、品質好的長照服務更顯刻不容緩。

臺灣企銀表示，該行同仁多次造訪高原社區，了解當地面臨的困境，並感受到該協會認真照顧長輩們，每周五天積極辦理共餐及照護課程的用心，專案贊助其改善老舊廚房設備，結合多家愛心企業共襄盛舉，添購相關運動器材、休閒設備及提供豐富食材等，共同促進當地銀髮族的健康與生活品質。

該行自107年開始陸續贊助於全臺各地社區辦理銀髮樂齡學堂，整建相關設施設備，提供長者優質用餐環境。同時透過發行「銀色之愛」信用卡，提撥消費金額千分之三做為銀髮樂齡學堂贊助經費，並設立公益信託基金，落實社區照顧、社會救助福利等目的。

臺灣企銀積極實踐企業社會責任，落實ESG永續發展，協助社區提供長者健康促進、快樂學習、幸福共餐等服務，以具體行動回饋社會，期待盡棉薄之力拋磚引玉，服務更多偏遠鄉鎮提供完善照顧及資源，持續嘉惠在地長者。