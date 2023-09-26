轉型奏效 BigSun今年接單逾12億

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2023年太陽光電能源科技公司（BigSun）轉型效益逐漸顯現，全年太陽光電系統EPC訂單突破10億元大關，施工中的工程及新接訂單合計達12億元，較去年全年營收3.2億元成長3倍以上，連續3年營運持續成長。

BigSun自創立以來，一向主張技術自主，培養在地子弟兵，為台灣再生能源產業發展效力。一度是兩岸單晶太陽能電池專業製造技術領導廠，年營收達43.5億元，豐厚獲利，然如同全世界各國太陽能電池同業一般，不敵中國大陸的低價傾銷戰；所幸，BigSun在面臨巨變急流勇退，積極向下游發展轉型，研發創新太陽能系統產品，快速申請全球各國專利保護，避免重蹈以往太陽能電池只申請台灣專利的遺憾；現在BigSun擁有太陽光電專利176件，超過110件為先進系統專利，更在全球40個先進國家取得智慧財產權保護專利，產品在國內打下一定基礎後，全力發展國際市場。

BigSun董事長羅家慶說，為了進軍美國、中東及其他大型市場，BigSun計劃在美國申請股票上市，目前400位以上股東中，已獲得逾6成股東支持，由於美國科技公司的無形資產比例已經超過90％以上，BigSun公司智慧財產權足以獲得國際投資人的認同，預料在美國納斯達克股票上市對BigSun投資人的獲利成長機會最大。未來在納斯達克上市路徑將採SPAC、DPO、IPO等3種選擇，目前已在配合會計師辦理股權登記中。

目前BigSun的專利系統產品完善，其中，AI iPV追日系統結合一地兩用設計成為iPV ECO System，可讓樹電共生、農電共生、魚電共生、樹林式停車場、畜牧場等應用，為全球太陽光電系統帶來新氣象，由於太陽光電系統用地廣闊，一地兩用有助達成電站ESG境界。

羅家慶強調，BigSun引領全球再生能源成基載能源的新產品－AI ECSP，挑戰全球能量密度最高、價格最便宜的儲能發電系統，中國發明專利核准後，已正式進行商品化，預計完成商品化後，將可大量儲存再生能源，擴大再生能源應用至全天候。

AI ECSP能量密度達1,800，優於氫能600，磷酸鋰鐵電池約200，且使用壽命達30年，也不會有效率衰減問題，與汙染環境疑慮，配合iPV追日一地兩用生態化的應用，讓再生能源應用邁向主要能源，同時達到ESG境界，導入AI控制可讓發電效率最佳化，節省人力。