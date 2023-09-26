智慧電錶領導廠商 玖鼎10月申請上市

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本土智慧電錶領導廠商－玖鼎電力（4588）9月中旬取得經濟部工業局「係屬科技事業且具市場性」意見書，22日委託簽證會計師出具無保留意見之內控專審報告，預計10月遞件申請股票上市。

設立於竹科的玖鼎電力，技術團隊來自工研院，目前擁有關鍵晶片、系統產品、及周邊通訊與校驗設備技術與產品化能量，規劃以全方位的角度，透過與全球策略聯盟夥伴，應用授權生產、委託設計製作、行銷整合等形式，提供包括，電子電表、電力監控儀表、電業加值服務整合相關業務。

玖鼎指出，團隊擁有能源局與工研院專案計畫開發8項專利及4項技術，研發關鍵晶片、與台電同步校驗設備。成立18年，秉持創新、誠信、分享的經營理念，致力電力量測、控制、網路通訊技術整合，開發創新產品，以協助電業、工業、及住商用戶電力管理之自動化與效率化。

自許為電力監控整合、電業加值服務、及先進能源管理系統關鍵技術、核心元件及系統產品的開發者與推動者。著眼於未來先進電力管理最適化與效率化，協助客戶共創能源與資訊整合的龐大商機。

今年玖鼎營運成長力道強勁，前8月累計營收7.65億元，年增70.23％，上半年財報顯示，營收5.86億元，年增71.63％，稅前淨利1.1億元，較去年同期成長48.23％，稅後EPS2.28元，營收及獲利都有二位數明顯增長，每股淨值14.47元。隨著台電智慧電錶加速普及化，以及全球淨零轉型趨勢下，智慧電錶與電業加值服務市場需求長期看好。