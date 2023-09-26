智慧能源週＋凈零永續展 10/18登場

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「碳有價」時代來臨，邁向零碳未來是國際主流共識。由外貿協會（TAITRA）與SEMI旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟（GESA）共同籌辦「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」，將於10月18日至20日將在台北南港展覽1館盛大展出。

今年展會使用1,275個攤位、350家能源業者參與，規模再創新高，「永續專題研討」、「淨零高峰論壇」聚焦探討產業新局，助台灣企業抓緊永續競爭力；隨著碳排放成為國際間重要議題，也將舉辦「節能減碳健檢服務」，協助各領域企業應對碳排放挑戰、落實低碳目標。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，隨著歐盟10月開徵碳關稅，台灣綠化產業鏈勢在必行。為協助台灣企業低碳轉型，貿協透過系列展會，邀請專家精闢解析與分享國際碳交易制度，期能協助業者順利拓展綠色商機。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，面對氣候變遷衝擊，淨零轉型刻不容緩，以在淨零轉型的浪潮中掌握先機，今年展會匯集太陽能、風力發電、智慧儲能與電網三大綠能供應鏈，建構全台最大能源平台與完整能源產業交流場域，透過最新技術與服務、企業專屬的淨零解方，共同展望綠色美好未來。