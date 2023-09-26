10年期美債殖利率飆新高 美股結束4連跌

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美國聯準會料將在更長時間內維持高利率，加上穆迪警告美國政府下周若關門將損害信用評級，刺激美債殖利率攀升，華爾街股市25日低開，午盤後標普500指數和那斯達克指數轉漲，道瓊工業指數也抹去跌幅，終場美股集體收漲，止步四連跌。

道瓊工業指數小漲43.04點，或0.13％，收34,006.88點；標準普爾指數小升17.38點或0.40％，收4,337.44點；那斯達克指數小漲59.51點，或0.45％，收13,271.32點；費城半導體指數上漲24.17點，或0.72％，收3,389.46點。

美國8個人消費支出（PCE）物價指數將於本周五出爐，預估8月PCE年增率升至3.5％，增幅略高於7月的3.3％。

政經方面，聯準會上周宣布將聯邦基金利率維持不變，並在利率點陣圖中暗示年內將再升息一次，維持其鷹派立場。今年聯邦公開市場委員會（FOMC）票委、芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）25日指出，利率正在接近維持高位的水準，官員的討論很快會轉向「將高利率維持多長時間」，不過，他認為經濟軟著陸仍面臨很多風險。

另聯準會主席鮑爾將於本周四發表談話，紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）則定於周五發表演說。

市場預期高利率將維持更常時間，對貨幣政策較敏感的2年期美債殖利率在美股盤初微跌，隨後轉漲並最高升逾1個基點，重返5.13％；10年期美債殖利率日內最高漲11個基點至4.55％，刷新2007年10月18日以來最高。

於此同時，市場關注美國國會能否及時解決預算談判分歧，否則美國聯邦政府大部分運作將陷入停擺。穆迪於25日警告，聯邦政府若關門便顯示其在財政政策制定方面，不如同級的其他國家，將對其信用評等構成負面影響。目前共和黨內部意見分歧，黨內保守派反對通過沒有顯著減少開支的撥款法案，導致國會在9月30日前可能難以通過，聯邦政府主要部門將於10月1日起停止運作。

個股方面，印度媒體報導，蘋果計劃在未來5年內將在印度生產的產值擴增至現行的逾5倍水準，達到400億美元。另外，調查顯示，蘋果手機在印度是800美元以上高端智慧型手機的最大贏家，上半年市占率到67％，大幅超車三星的31％。蘋果26日攀升0.74％，收在每股176.08美元。

此外，摩根士丹利的分析師認為，由於一家大型科技公司削減對H100 GPU的需求，引發潛在擔憂，導致輝達近期股價下跌，是一個良好的買入機會。此消息帶動輝達股價25日揚升1.47％，收報422.22美元。

龍頭科技股25日全線收漲，亞馬遜宣布將斥資40億美元投資人工智慧新創企業Anthropic，帶動其股價揚升2.15美元，漲幅1.67％，收報131.27美元；Google上漲0.92美元，漲幅0.70％，收在132.17美元；Meta收紅1.75美元，漲幅0.59％，收在300.83美元；微軟攀升0.53美元，漲幅0.17％，收報317.54美元。

台股ADR方面，台積電ADR上揚0.60美元，漲幅0.70％，收報86.24美元；日月光ADR攀升0.04美元，漲幅0.53％，收7.53美元；聯電ADR上漲0.05美元，漲幅0.71％，以7.07美元作收。