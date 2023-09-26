統一證券實習生計畫 精選10位學生提供多元學習

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統一證券首次舉辦「2023年統一綜合證券實習計畫」，實習期間9/11-12/15為期三個月，實習單位包含經紀部、資本市場部、債券部、金融商品部、計量交易部、資訊系統部等多元職類，旨在讓學子結合學校所學精進自身學能，並養成團隊精神展現、溝通協調及解決問題等軟實力，加深金融實務知識並提早探索個人職涯。本次共收到280份履歷投遞，經書審及面試後遴選10位優秀大專院校系所在學學生，於9/11當週報到完畢，並於9/12舉辦開訓典禮，透過主管勉勵期許實習生們在統一綜合證券大家庭一起成長。

本次實習計畫提供線上課程選讀並結合業師專案指導，學子可依個人意願選擇感興趣之課程，並與業師做更近一步交流，瞭解單位內實際運作，以及學習前輩寶貴的經驗。實習期間透過每週工作週報關心實習生狀況及提供職涯引導，另會安排期末成果發表，展現這段期間的階段性成果，以及反思整體學習心得與成長。

統一證券未來將持續深耕校園，培植優秀金融人才，期許能透過各項產學合作計畫，增廣學生對金融知識的了解，同時讓學子對個人職涯發展有進一步的探索，替新鮮人的職涯引路。

統一證強調，身為金融市場的一員，勢必要負起相當的企業社會責任，響應金管會強化金融教育政策，實踐 SDG 4 優質教育、SDG 10 消除不平等的目標，擴大金融永續影響力。