亞洲最暢銷的私密清潔及保養領導品牌Relove致力於幫女生打造舒服又安全的友善環境

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亞洲最暢銷的私密清潔及保養領導品牌Relove，長期提倡女性重視私密肌的保養照護，同時多元開發各類私密保養品及貼身內著清洗產品，秉持著全方位思維，以維持私密肌膚健康和保養為出發點，產品開發取材忠於如何讓私密環境健康為探索，追求安心實在、品質、有效性，透過自有GMP工廠不斷研究開發，使產品持續創新進化。結合私密保養，將美和時尚的正能量帶入生活日常！

Relove連續四年受VOGUE邀請參與臺北時裝週活動，粉色突襲快閃店現身香堤大道廣場！今年的快閃店Relove聯合台灣新銳設計師全新打造，以法式粉紅宮殿為主題，於屋頂造型、櫥窗、遮陽棚處，以渾圓的輪廓，打造出氣球般既夢幻且前衛的視覺效果。俐落的黑色線條搭配上粗砂感的粉色外觀，在陽光折射下呈現出迷人的光影質感，帶出法式風格哲學：簡約俐落，同時注重質感與細節，將為香堤大道增添豐富的視覺體驗。

10月7日，Relove與純｡ 點心獨家跨界合作，限時一天推出聯名款限定心型達克瓦茲，只有在Relove快閃店能吃到。以日本最高規格的頂級麝香葡萄晴王為主軸，佐以新鮮的火紅果熬煮而成的果醬，結合優格的清爽、日本北海道知十勝乳酪做成濃郁粉紅奶霜，純天然的食物如同Relove的產品一樣，讓消費者買的幸福、用的安心。

今年快閃店年度品牌代言人「戲劇女神」郭雪芙將於10月9日驚喜現身Relove快閃店擔任一日店長，當天活動現場將獨家販售代言人專屬特惠組，消費滿額還可以獲得郭雪芙的限定簽名小卡與合照乙張！除了郭雪芙之外，在10月15日Relove也請來了話題女王薔薔，她將化身女孩們的一日咩咩教官，暢談私密保養不分年齡！

在活動抽獎上Relove寵粉程度也絲毫不手軟，醫美最新技術療程、老爺酒店聯合住宿券、彼拉提斯體驗課程、精緻甜點禮盒等價值上萬的好禮等你來抽！秋季將至，時裝換季，私密肌膚的保養也不可少，於活動期間 (9/29~10/22) 特別推出優惠，全館任選兩件85折，還能參與豪華超獎，Relove粉色突襲快閃店絕對會是你假日出遊、購物的最佳首選！