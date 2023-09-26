改善頭皮環境，全新商品：107酵萃™蓬鬆控油淨化頭皮洗髮精

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Relove明星商品「蛋白酵素去漬抑菌手洗精」和「私密潔淨凝露」，手洗精使用獨家英國專利蛋白酵素瓦解髒污，無論是女性的分泌物、血漬等，男性、小孩的汗漬、黃漬也都輕而易舉；因為使用小麥蛋白，不傷手和衣物，因此連寶寶衣物都可安心使用。手洗精更通過SGS認證，擁有99.99%的滅菌率，全方位解決各年齡層所遇之髒污困擾。自上架以來銷售量不斷增加，已熱賣突破300萬瓶，是全台私密衣物洗劑銷售第一名。

為因應台灣悶熱天氣添加天然薄荷萃取，Relove的潔淨凝露是業界唯一無稀釋精華凝露，用量節省不浪費。產品通過SGS私密菌種測試合格認證，任何年齡層的女性都可安心使用。女性私密潔淨凝露更連續獲得女人我最大粉美賞—最佳身體私密清潔賞第一名的殊榮，更穩居電商、通路銷售第一名。

除了私密保養產品之外，Relove在今年六月推出全新產品「107酵素™蓬鬆控油淨化頭皮洗髮精」，是專為台灣氣候研製的控油洗髮精，全髮質皆適用，改善毛躁的同時也提升秀髮光澤度，控油也能很滑順。每瓶洗髮精內皆含有300萬顆酵母精華，使用兩周大幅改善並維持頭皮益菌環境，強健髮根到達髮根蓬鬆，改善落髮問題，內含維生素B5，洗頭時不卡澀、不拉扯髮絲。甫上市便造成話題，迅速銷售一空，詢問度居高不下！