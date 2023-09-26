9／26盤前》客戶拉貨轉旺 3檔散熱廠吸睛

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台股今（9/26）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.五大壽險金控第二季「財富密碼」揭露。兩大金控龍頭國泰金控及富邦金控，第二季皆加碼半導體類股，其中國泰金、富邦金、開發金不約而同加碼聯發科，三家合計共約加碼50億元，由於聯發科第三季漲近10％，三家逢低加碼的金控可望有不錯的資本利得。

2.台積電高階製程傳佳音，業界傳出，3奈米晶片設計定案（Tape-out）數量激增，聯發科、高通、輝達、超微四大客戶爭相導入高階製程，預估2024年下半年3奈米家族（含N3E）月產能，可望衝高至10萬片。

法人指出，台積電預計10月12日召開法說會，公布第三季財報，預料將對海外布局、新製程以及產業景氣釋出最新展望。但台積電不願回應新季度法說會相關傳言。

3.台股目前投信持股比例超過6％，同時近五個交易日買超的個股，依序有京元電子、瑞儀、欣銓、台燿、大聯大、致伸、啟碁、頎邦、至上、合晶、精成科、力成、宏碁、聯強、健鼎、聯陽、定穎投控等個股。

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4.美國汽車工人聯合會（UAW）罷工未歇，國內汽車零件廠密切關注，不過根據法人出具最新報告分析，若罷工加劇、擴大至三大汽車品牌的所有美國工廠，新車銷售將因而減少，推升舊車、二手車需求，將提振台系AM（售後維修）汽車零件供應商，包括東陽（1319）、堤維西（1522）、帝寶（6605）等廠業績。

5.投資人對於美國政府可能關門停擺和高利率的擔憂，侷限了美股近日表現疲軟後的反彈漲勢，使華爾街股市今天收盤小幅上揚。

道瓊工業指數小漲43.04點或0.13%，收34006.88點。標準普爾指數小升17.38點或0.40%，收4337.44點。那斯達克指數小漲59.51點或0.45%，收13271.32點。費城半導體指數上漲24.17點或0.72%，收3389.46點。

6.AI指標股反彈氣勢逐步擴散，繼技嘉（2376）、勤誠（8210）股價回溫後，大和資本、里昂、摩根士丹利證券攜手重申看好金像電（2368），推測合理股價上看260元。

研究機構ALETHEIA則把智邦（2345）推測合理股價一口氣拉上660元，寫新天價紀錄。

7.半導體封裝材料供應商利機（3444）總經理黃道景25日指出，今年下半年以來公司營運及市況均較上半年緩步加溫，近3年每年均熱片年成長都有5成，明年在均熱片及載板等主要產品持續成長下，全年營收及獲利可望重回成長軌道。

市場法人估計，明年營收有望挑戰成長2成，利機預期，明年底毛利率也將自目前約27％回升到約30％。

8.台泥召開2023年供應商大會，針對10月起歐盟CBAM（碳邊境調整機制）試行，對台灣的影響每年將超過200億元，台泥董事長張安平向供應商表示，2034年歐盟已沒有不要錢的碳排放，碳是未來做生意最重要的成本，未來碳排放會占台泥供應商標準相當大的比重，台泥將以大帶小輔導供應商碳盤查，如果供應商完全不配合碳排數據的搜集及調查，未來將會被剔除。

10.AI股重展攻勢、蘋果首波銷售傳佳績，台股前四高價股25日洗牌，矽智財（IP）大廠世芯-KY，因客製化應用晶片（ASIC）需求放大，明年營運可望更佳，25日收2,625元、勁揚5％，再度從信驊手中奪下股王寶座；蘋概股光學鏡頭龍頭大立光收2,150元、上漲2.63％，超車力旺，重返高價股三哥。

9.NVidia GeForceRTX40系列放量，晶片缺料不再，散熱風扇廠建準、力致、動力-KY電競及商用電腦拉貨轉旺，揮別8月缺工陰霾的建準估9月營收即可見到轉強；力致表示，第三季應會見到全年的高點，惟第四季仍可望有高檔演出；動力-KY也表態期待下半年朝季季高方向努力。

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11.薄膜觸控開關（MTS）廠科嘉-KY（5215）董事長林志峰表示，IT市場嚴峻，下半年市場狀況沒有很好，公司設法在訂單有限的情況之下把內部管控做好，維持獲利水準。今年MiniLED背光鍵盤進入收割期，隨著品牌客戶放量出貨，上半年營收貢獻約6％，下半年出貨逐月成長。

12.半導體載具廠家登（3680）下半年以來單月營收加溫，第三季營收可望優於上季，也有望登上今年新高；同時市場法人看好晶圓廠客戶明年N3E正式量產後，家登在先進製程產品出貨及產品單價可望較今年提升，明年營運將持續保持成長動能。

13.中秋連假將屆，台股25日量縮觀望，法人建議，「抱股過中秋」應考慮近十年中秋前後類股表現，以及近期盤面族群走勢，網通族群呼聲高，啟碁（6285）、昇達科（3491）走強，在連假前仍吸引買盤進場卡位。

14.家電廠聲寶（1604）25日召開法說會，宣布龜山舊廠3.7萬坪土地預計分三至四期開發為物流園區，全案可興建總樓地板面積5萬多坪，其中第一期A區物流廠區工程預計第四季動工後，2025年第二季開始有租金收入，目前已經有租客表達高度興趣。聲寶估全區開發完成後，每年最高可有6億元租金收入。

15.安盛生（6734）25日宣布，「電子紙」發明人Barrett Comiskey將擔任安盛生的策略發展顧問，協助推動安盛生科PixoTech的應用，搶攻百億美元美國女性健康市場。

16.遠傳電信（4904）孵小金雞闊大步，遠傳旗下現有八家子公司，其中，遠傳發展太陽能的旭天能源、提供雲端服務的博弘、及資安解決方案供應商數聯資安，被視為遠傳積極壯大的三家子公司，遠傳總經理井琪日昨表示，博弘已公開發行，未來將成為旗下第一隻小金雞。

17.大陸工紙行情近期觸底反彈，台灣三雄大陸營運「盈」面大增。號稱大陸今年最長連假十一黃金周，可望出現全年最集中出遊消費潮，8月底開始帶動紙箱價量回溫，接著雙11購物節將至，紙廠再喊漲，且漲價紙種更多、幅度更大，9月22日周報大型紙企瓦愣面紙漲幅，由每噸人民幣30元擴大至50元～150元。

對照台灣工紙三雄在大陸的營運表現，榮成大陸虧損逐月收斂，8月合併營業利益轉正；永豐餘大陸工紙事業8月營收比7月好，預估9月營收樂觀看待；正隆大陸只有紙器廠，若涵蓋大陸與境外接單，今年以來小幅獲利。

18.國際原廠減產效應顯現，下游積極補庫存，8月開始，記憶體價量齊揚；業者預期，原廠庫存消化速度加快，目前已經來到10周，一旦降至8周以下，將是健康水準，這波漲價可能是記憶體回到正向循環的起點，華邦電（2344）、南亞科（2408）等後市可望受惠。

19.華星光（4979）公告自結8月獲利5,800萬元，每股稅後純益（EPS）0.44元，較2022年同月大增100％。

華星光7～8月合併獲利1.12億元，EPS 0.85元。連同上半年獲利1.22億元，EPS 0.93元，累計1～8月獲利達2.34億元，EPS 1.78元，對比去年全年EPS2.05元，約達86.82％。

20.網通大廠啟碁（6285）下半年來營運持續加溫，8月營收寫新高後，市場法人預期第三季營收可望寫單季新高，同時由於第四季在產品企業端市占提升、南科S3廠啟用及充電椿產品開始出貨，三大營運貢獻拉抬下，第四季營收可望在第三季之後，連創單季營收新高。

21.根據印媒報導，蘋果計劃在未來5年內，把在印度當地生產的產值提高至5倍以上，達到400億美元。另外，IDC調查顯示，蘋果手機是印度800美元以上的高端智慧型手機最大贏家，上半年市占率達到67％，超過三星的31％。

22.信邦電子（3023）25日宣布與SAP台灣攜手合作，導入SAP SuccessFactors人資雲，藉以打造全球統一的人力資源管理雲端平台，信邦表示，SAP SuccessFactors 人資雲將陸續在台灣、中國、美國、匈牙利、墨西哥等據點導入，以強化人才管理的數位轉型。

23.超前部署節能減碳，台灣大預估2030年之前，採購綠電、碳費及減碳等成本，總計投入金額將超過100億元。

台灣大技術長郭宇泰指出，共頻、共網、共建將避免5G網路高耗能造成碳排增加，未來台灣大合併台灣之星，台灣大計劃減少一整套3G網路及數千座4G／5G基地台設備重複布建，對比兩家公司使用兩套電信基礎建設各自獨立運作，每年省電達1～2億度。

24.中租控股25日公告8月單月自結稅後純益20.9億元，較去年同期減少10％，每股稅後純益（EPS）1.29元，累計1月至8月稅後純益173.8億元、年減8％，累計EPS為10.41元。

25.歐盟之前大動作宣布，將對中國電動車展開反補貼調查，評估是否上調進口關稅，但在面臨調查可能帶來貿易戰等風險下，歐盟官員在數日後釋出善意。歐盟執委員會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，短期不會對中國電動車徵收新關稅，且調查需妥善進行。

26.在ChatGPT催化下，百度、騰訊、阿里巴巴等大陸各大互聯網企業開始大力投入開發以推出自家產品，導致人才供不應求情況顯現。有分析認為，在中美對立造成兩國的人才交流減少背景下，中國相關人才缺口到2030年恐怕將達到400萬人。

27.大陸電商巨頭阿里巴巴與騰訊較勁多年，25日宣布深化合作，共搶「雙11」大餅。雙方不僅不再相互屏蔽連結，還將共同投入「雙11超引爆計畫」，預計為補貼商家投入人民幣（下同）上億元。

28.印尼推廣電動車（EV）各項政策，不但吸引全球投資人前來投資，專家認為還能帶動外資擴大東南亞地區的EV產業規模。

29.好萊塢編劇工會與網飛、迪士尼在內的片廠24日達成初步勞資協議，令為期近150天罷工抗議導致電視與電影製作停擺的僵局，可望告一段落。

30.眼看AI軍備競賽日益激烈，亞馬遜也改變策略開始壓寶新創AI公司。繼8月參與新創AI公司Hugging Face最新一輪募資後，亞馬遜近日又宣布對另一家新創AI公司Anthropic投資最高40億美元。

31.國發會25日召開委員會議指出，今年公建經費迄8月經費達成率55.8％，創16年同期新高，估明（113）年中央公共建設經費5,886億，續創新高，有助於提振明年的經濟景氣。

32.泰豐輪胎中壢舊廠工商綜合區土地二年無法完成處分，泰豐董事會25日決議，此工商綜合區土地將由待出售非流動資產轉列「投資性不動產」，泰豐將重新規劃持有目的，朝獲取長期資本增值，以自主開發或合作開發後做為自用、出租或出售等方向處理。

33.引領全球生成式AI風潮的Open AI創辦人暨執行長奧特曼（Sam Altman），25日在台出席AI大師論壇，他表示人工智慧（AI）革命將是一場巨大的變革，可將人的想法更快速的執行和擴大。當運算能力提升時，將會催生更多人工智慧相關應用。

34.美國聯準會9月暫停升息但釋出鷹派訊息，暗示高利率將維持更長時間，讓股債市波動加劇，國內投資人趁機進場搶高息收益，讓台股高股息ETF和美債ETF的受益人數近幾周持續逆勢攀高，形成「愈跌愈買」趨勢。

35.隨著「十一」黃金周假期的到來，大陸的旅遊市場即將迎接另一波商機，預計將有超過2,100萬人在這八天假期中搭乘航班旅行。目的地以首爾、東京兩條國際旅線最受陸客喜愛。

36.萬眾矚目的華為新品發表會25日下午準時登場，華為終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東有備而來，一口氣介紹平板、智慧電視、電動車等多樣產品，但外界最關注的5G手機Mate 60的詳細規格以及搭載晶片，卻是避而不談。

37.蘋果iPhone 15和華為Mate 60系列陸續重磅登場，研調機構Counterpoint Research指出，全球折疊手機將在下半年出現大幅度成長，展望2024年，三星和華為將推出600美元到700美元的平價折疊手機，預估2027年出貨量將超過1.02億支。

38.摩根士丹利首席經濟學家贊特納（Ellen Zentner）表示，一旦美國聯邦政府關門，將促使聯準會（Fed）停止升息的機率大幅升高。她還提到，隨著經濟數據反映美國經濟進一步放緩、通膨回落，Fed的升息循環已經告一段落，明年3月啟動降息。

39.國機國造，加上疫後的航太業景氣開始復甦，航太產業的漢翔、亞航、長榮航太、駐龍等台廠，今年接單、業績亮麗，將推升今年台灣航空產業總產值，業者估，不僅可超過去年的1,089.12億元，甚至將創下2020年以來近四年新高。

40.東洋（4105）總經理侯靜蘭25日在法說會中表示，隨著流感疫苗開打，治膽道癌Pemazyre、肺癌Gavreto藥品、抗生素銷售穩定成長，外銷美國的市場微脂體兩性黴素學名藥Lipo-AB銷售增加，整體業績成長動能將延續至明年。法人估，東洋明年營收將持續雙位數成長，毛利率60％為低標。

東洋今年前八月營收32.74億元、年增9.24％，稅後純益7.78億元、年增約12％，EPS為3.13元。

41.升息循環末端，是分批加碼債券好時機。法人預估，美國聯準會明年中有可能啟動預防性降息，就過去經驗，升息尾聲就是分批佈局全球債券基金良機，但油價漲讓市場對通膨警戒，美國10年期公債殖利率再創高，全球債市處於波動與機會並存時刻。

42.基泰建設大直工地施工不慎導致鄰房龜裂、下陷，約400位民眾連夜逃離家園，25戶鄰房因持續下陷被迫拆除。案發後基泰建設股價也下跌。基泰建設（2538）25日發出重訊，旗下的君匯開發、京匯開發兩間子公司將出售價值百億的基泰忠孝大樓。

B.利空因子：

1.台經院25日公布最新景氣動向調查指出，近期美國物價再度反彈，加上油價漲得又兇又猛，「二度通膨」情況浮現，且蓄勢待發，對消費市場產生新一波壓力，廠商對明年景氣戒慎恐懼，另通膨也會導致升息，造成利率和匯率「雙率解凍」。

2.蘋果iPhone 15系列新機與華為Mate 60系列手機在大陸市場的競爭，備受關注。市調機構Counterpoint Research近日預測，受供應鏈等問題影響，iPhone 15在大陸市場最樂觀的展望是，2023年第四季出貨量年減4％，最悲觀情況年減15％。

3.全球終端需求不振，台積電2023年資本支出預估約320～360億美元，預期將落在下緣低標區間，外資保守看待2024年資本支出，預估將跌破300億美元大關至250億元，恐年減二成。台積電透露，產業庫存調整將持續至第三季，針對明年展望，須等明年元月法說會上才會發表評論。（中性看待）

4.對於半導體景氣狀況，台經院產經資料庫總監劉佩真坦言，沒有原先想得這麼樂觀，近期不斷有負面消息傳出，國內外半導體市場面臨混沌不明情況，要回到快速增長軌道上，短期內還須觀察。

5.華為25日發表會展示了智慧錶、平板電腦等眾多新品，甚至還介紹兩款電動車，偏偏對外界最關心的Mate 60系列智慧型手機及麒麟9000s晶片隻字未提，留下廣大觀眾猜測華為在美國打壓之下究竟有無實現Mate 60系列手機零件自主生產。

TechInsights分析師拆解後發現Mate 60 Pro內建麒麟9000s晶片，這款晶片是由中芯國際7奈米製程生產。7奈米製程需要使用艾司摩爾（ASML）的先進半導體生產設備，但荷蘭政府已下令限制艾司摩爾對大陸出口高端設備，因此華為究竟是採用較老機型或替代設備引發外界熱議。（中性看待）

6.在高球產業步入今年第四季和明年第一季的傳統旺季之際，小白球代工廠明揚因屏東廠發生爆炸重大傷亡工安，25日股價與母公司明安同落難以跌停收市，另三家高球桿頭代工的復盛、大田、鉅明表現相對較強，小白球與高球桿頭兩個不同產品的代工公司，是否會有跨業轉單效應，在市場引發不同意見。

7.明揚公司火災造成嚴重傷亡，經濟部25日表示，一廠自事故發生後即已停工，二廠及三樓增建工程工地也都從火災後停工，目前沒有復工時程表。另外，勞動部強調，停工期間的工資應由雇主照給，如有要求勞工加班協助處理善後，除了應給予勞工適當休息外，還要依法給予加班費。

8.美國經濟今年成功度過一些亂流，但到秋季卻有四大威脅同時現身，可能對經濟造成更大動盪，這些威脅分別是汽車業罷工擴大、政府可能關門、學貸恢復償還與逼近3位數的高油價。

9.歐洲家庭與企業仍為高通膨所苦，沒有央行敢宣告戰勝通膨，英國央行和瑞士央行卻在9月決定按下升息暫停鍵，歐洲央行本月升息後外界揣測利率觸頂，凸顯出歐陸地區央行面臨三重困境，在利率決策上恐進退維谷。

10.囤房稅2.0行政院院會上周火速通過囤房稅2.0，即將闖關立院，對於未售餘屋建商首當其衝，引發強烈反彈。中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全和台北市不動產開發公會理事長陳勝宏25日連袂炮轟，指稱囤房稅2.0儼然是懲罰稅，「僅16年，就把一棟房子的造價全部吃光光！」形同財產被沒收。

11.聯鈞（3450）因股價波動大，達公布注意交易資訊標準，自結8月合併虧損2,500萬元，每股虧損0.17元。

聯鈞上半年合併虧損5,333萬元，每股虧損0.37元，營運上仍承受壓力。

12.今年來鋼市不佳，中鋼（2002）出貨受影響，累計前八月出貨量517.4萬噸、年減13.44％，不過內外銷比例逐漸拉近，尤其對歐洲、日本輸出增幅較明顯，凸顯中鋼開拓國外市場多有斬獲。中鋼認為，大陸、歐美及國內都有利多消息，樂觀接下來鋼市將逐漸回溫。（中性看待）

13.臻鼎-KY（4958）旗下子公司鵬鼎原計劃在今年發行非公開發行（private placement）A股股票。不過由於全球景氣不佳、陸股疲弱，董事會通過撤銷募資案。

14.印度媒體指出，和碩於印度南部清奈郊區廠房24日發生火警，主要生產iPhone等產品。和碩回應，情況已經獲得控制，廠內無人員受傷且其餘資產亦無損壞。

15.蘋果最新推出iPhone 15系列買氣旺，但該款新機並未採用蘋果自研5G晶片，《華爾街日報》撰文指出，蘋果花費數年、砸逾數十億美元，想自己研發數據機晶片卻失利，只能回頭和高通談判並採用其晶片，外國電信專家則分析，蘋果不會放棄自研晶片，因為他們對高通恨之入骨。

16.台農兼信興蛋品董事長涂萬財掀起台灣雞蛋大戰，進口425萬顆雞蛋流向不明、遭高市衛生局告發且開罰1130萬元。25日晚間涂萬財及其媳婦、台農蛋品負責人黃姓女子遭檢調移送高雄地檢署複訊，訊後檢方認定2人罪嫌重大，26日凌晨分別諭令30萬元、10萬元交保候傳。

17.明揚國際屏東工廠爆炸慘案，造成9死1失聯110傷悲劇，事後究責聲浪不斷，然而，此事件更炸出中央主管機關的管制漏洞，難怪業者能昧著良心、披著台灣之光的外衣大賺血汗錢。政府「補破網」若只是淪為交代，恐讓殉職的消防員、員工白白犧牲，家屬難以得到實質慰藉，更可怕的是難保悲劇不再發生。

悲劇發生至今，加工出口區內廠商存放公共危險物品的查核管制和管理，到底是哪個機關權責？已是國人關注的焦點。