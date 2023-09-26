女性友善推廣：首創跨界合作！全球第一間上天空、進入頂級汽車品牌展間私密保養品牌！

Relove也致力於幫女生打造舒服又安全的友善環境。隨著疫情的趨緩，迎來了出國旅遊潮，不過出國旅遊容易因為時差、舟車勞頓而沒辦法即時如廁或定時清潔，或是因為飯店泳池或溫泉設施的水質不乾淨，導致私密處悶癢不舒服，為了讓更多女生們有旅遊保養照護的觀念，Relove除了與MSC地中海郵輪聯名合作之外，也與台灣多家旅行社及度假酒店合作，包含博海旅行社、華泰旅遊、東南旅遊、老爺酒店、馥蘭朵酒店、馥森阪治等，共同推廣旅遊私密照護的理念。更是華航貴賓室、華航諾富特飯店旅遊備品指定品牌，為每位女性旅客提供全方位的呵護。

同時，Relove積極推廣的「女性友善企業」計畫也獲得許多品牌的支持！近日更超前部署成為「第一間進入頂級汽車品牌展間的私密保養品牌」，在保時捷、Aston Martin、微風廣場、台北秀傳的海芙刀治療中心、北秀醫美健康管理診所及詩宓診所的女性友善洗手間可以隨時取用Relove的私密清潔濕紙巾，提供給女生們更多貼心的小細節照顧！

今(2023)年下半年，Relove首度與老爺酒店集團共同舉辦「女力‧女勵」講座，「女力」是一種堅韌、細膩、不畏挑戰的精神，勵則有「奮發、振作、鼓舞」等意思，希望藉由這些女力系列講座來鼓舞每一個女生，我們永遠和妳站在一起！三場講座分別於10月6日、10月27日以及11月4日舉辦，將邀請女人迷執行長張瑋軒、柯夢波丹總編輯Mia Shen、知名藝人胡小禎分享女力相關主題，有興趣的朋友們可以上Relove社群了解講座報名詳細資訊。