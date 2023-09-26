前往主要內容
工商時報LOGO

輝達傳遭微軟砍單 大摩高喊進場時機到

大摩分析師認為，輝達近期股價下跌是好買點。圖／美聯社
大摩分析師認為，輝達近期股價下跌是好買點。圖／美聯社

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在最新報告中指出，由於一家大型科技公司削減明年對輝達H100 GPU的需求，引發市場潛在擔憂，導致輝達近期股價下跌，而此時正是絕佳的買入機會。

摩根士丹利分析師摩爾（Joseph Moore）在報告中寫到，市場擔憂輝達H100 GPU需求下滑，導致輝達近期股價受挫，但他認為這樣的擔憂遭到誇大，他雖無法談論任何一個客戶明年的具體預算，不過就其最近的調查顯示，輝達H100 GPU的需求依舊遠高於供應。

摩爾雖未在其報告中點名任何大型科技公司，不過市場早前傳出因ChatGPT退潮，加上微軟Microsoft 365 Copilot訂閱情況不如預期，微軟開始下修輝達（NVIDIA）H100晶片訂單，且拉貨速度放緩。摩爾另外在報告中寫到，供應鏈調查顯示，微軟對產品的需求較目前更高，起碼就戰略上而言是如此，總結而言，他對於微軟仍有信心，認為短期內不會出現空洞。

摩爾認為，輝達擁有龐大的人工智慧（AI）業務，但與其它以AI為核心業務的企業相比之下，輝達的交易價格相對受到打擊，因此近期股價下跌是一個良好的買入機會。

輝達過去一個月股價下跌約9％，但在大摩分析師給予上述評價後，25日早盤便上漲0.8％，終場揚升1.47％，收在422.22美元

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 明揚、明安無量跌停 法人這樣解讀公司營運

  2. 大摩估Fed升息周期告終 降息時間點落在這時

  3. 9／25盤前》DRAM喊漲＋AI夯 6檔PCB鏈看旺

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。