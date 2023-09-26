輝達傳遭微軟砍單 大摩高喊進場時機到

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摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在最新報告中指出，由於一家大型科技公司削減明年對輝達H100 GPU的需求，引發市場潛在擔憂，導致輝達近期股價下跌，而此時正是絕佳的買入機會。

摩根士丹利分析師摩爾（Joseph Moore）在報告中寫到，市場擔憂輝達H100 GPU需求下滑，導致輝達近期股價受挫，但他認為這樣的擔憂遭到誇大，他雖無法談論任何一個客戶明年的具體預算，不過就其最近的調查顯示，輝達H100 GPU的需求依舊遠高於供應。

摩爾雖未在其報告中點名任何大型科技公司，不過市場早前傳出因ChatGPT退潮，加上微軟Microsoft 365 Copilot訂閱情況不如預期，微軟開始下修輝達（NVIDIA）H100晶片訂單，且拉貨速度放緩。摩爾另外在報告中寫到，供應鏈調查顯示，微軟對產品的需求較目前更高，起碼就戰略上而言是如此，總結而言，他對於微軟仍有信心，認為短期內不會出現空洞。

摩爾認為，輝達擁有龐大的人工智慧（AI）業務，但與其它以AI為核心業務的企業相比之下，輝達的交易價格相對受到打擊，因此近期股價下跌是一個良好的買入機會。

輝達過去一個月股價下跌約9％，但在大摩分析師給予上述評價後，25日早盤便上漲0.8％，終場揚升1.47％，收在422.22美元