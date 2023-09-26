蟹蟹光臨大飯店 誰家蟹餚最惹味？

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一年容易又中秋，又是啖蟹好時節。每年至此，觀光飯店館內中餐廳必會以沙公、沙母、花蟹、處女蟳、大閘蟹等不同蟹種，以清蒸、鹽焗、爆炒、白灼等不同料理手法烹調，推出各種蟹餚以饗食客。今年，台北君品酒店館內米其林三星餐廳〈頤宮〉、台北萬豪酒店〈宴客樓〉、台北花園大酒店〈翠庭〉與北投大地酒店〈奇岩一號〉，以及台南晶英酒店〈晶英軒〉，都各自推出了各種當令蟹餚，台、粵、川味都有，業者既比蟹種、也比螃蟹重量與大小，選擇很多。

台北君品酒店〈頤宮〉

台北君品酒店米其林三星中餐廳〈頤宮〉即日起至11月30日推出「饕蟹迎秋」饗宴，主廚選用沙公、沙母、處女蟳和黃金蟹等活蟹，以鹽焗、酒蒸、爆炒等不同方式烹調料理，演繹秋蟹鮮美。除招牌〈油鹽焗處女蟳〉、〈花雕酒蛋蒸黃金蟹〉、〈避風塘炒沙公〉，以及〈沙母炒糯米飯〉與〈薑蔥焗沙母〉外，今年新增〈沙母粉絲煲〉，選用擁有濃郁蟹黃及蟹膏的沙母，先油炸再以高湯悶煮，並並放入粉絲一起熬煮，粉絲吸滿美蟹精華鮮味，口感Q彈，蟹黃濃郁。

〈頤宮〉餐廳提醒，沙公、沙母與處女蟳，需提前3天預訂，黃金蟹則需提前7天預訂。

台北萬豪酒店〈宴客樓〉、鐵板燒〈Mark’s Teppanyaki〉

台北萬豪酒店館內中餐廳〈宴客樓〉與鐵板燒〈Mark’s Teppanyaki〉亦分別推出系列美蟹料理。宴客樓選台灣萬里花蟹、鮮美沙公、處女蟳等，揉合粵式及台式料理手法，設計多款單點秋蟹料理與六道式去殼美蟹套餐。鐵板燒〈Mark’s Teppanyaki〉的「炙饗海味」套餐則為9道式極致海鮮套餐。

〈宴客樓〉今年推出的點秋蟹餚呈盤都很吸睛，〈冰霧潮式凍花蟹〉選用肉質細緻清甜的花花蟹，先清蒸後再以用港式上湯及螃蟹精華熬製的滷水浸泡冰鎮成菜。〈蟹肉韭黃炆伊麵〉是將甘腴蟹膏加入薑、鹹蛋黃、港式上湯炒製成濃郁蟹醬，再與伊麵一同入鍋以中小火煨煮，加入韭黃後以大火收汁，上方豪邁鋪上的蟹螯，以及以雞高湯、蛋白及紹興酒炒鬆的蟹肉，上桌時鑊氣十足。〈Mark's Teppanyaki〉套餐中則有〈胭脂蝦海膽蟹肉蒸蛋〉與〈沙公撈飯〉呈現秋蟹美味。

台北花園大酒店〈翠庭〉

台北花園大酒店〈翠庭〉亦推出多種蟹餚，主廚採花蟹、沙公與沙母烹製，有〈麻油荷包煨沙公〉、〈艇家避風塘沙公〉、〈重慶水煮麻辣沙公〉、〈橫行踏雪尋梅花蟹〉、〈生滾沙母膏蟹粥〉與〈清蒸大閘蟹〉等，單點每道1,580元＋10％起。其中〈重慶水煮麻辣沙公〉算得上市場新嬌，廚師運用四川名菜〈水煮牛〉技法，以沙公洱代牛肉，取八角，月桂葉、豆豉、郫陽豆瓣醬、薑末等辛香料，以小火費時熬煮成主廚特製香辣紅湯，再加入沙公水煮入味，以豆芽菜及高麗菜舖盤，蟹肉吸附醬汁，勁辣直達舌尖，餘韻十足。

北投大地酒店〈奇岩一號〉

北投大地酒店〈奇岩一號〉在11月底前，亦採用大沙公以「白灼」、「乾鍋」、「咖哩」、「桂花」等多種烹飪技法，推出4款各具風味的秋蟹料理，白灼嘗其鮮、乾鍋食其味、咖哩吃其香、桂花品其雅。其中「乾鍋」是屬於川北料理，〈奇岩一號〉以自家煉製的老油、郫縣豆瓣醬等辛香料，再加上乾鍋常用的蓮藕片、白花椰菜等蔬食，配上肉質細嫩的大沙公，翻炒均勻後就是充滿川味特色的〈乾鍋大沙公〉，收乾湯汁的食材風味濃郁，並帶鍋香鑊氣上桌。

台南晶英酒店〈晶英軒〉

台南晶英酒店中餐廳〈晶英軒〉廚藝團隊以每隻重達半公斤、肉質Q彈緊實的台灣花蟹，透過冰鎮、火烤、鹽焗方式演繹出〈潮式凍花蟹〉、〈馬告火焰溏心蟹〉、〈醬香螃蟹炒年糕〉、〈生猛清酒浸活蟹〉與〈冰宮清酒浸活蟹〉，以及〈福州荷香紅蟳飯」等6道紅蟹美饌。其中〈福州荷香紅蟳飯〉是以瑤柱、絞肉、紅蘿蔔及豬油下鍋爆炒，倒入紹興酒及高湯增香提味，接著與蒸熟的糯米拌炒均勻，最後擺上紅蟳送入蒸籠，讓米粒充分吸收蟹肉精華，入口噴香。