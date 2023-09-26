美政府陷關門危機 穆迪：將危及AAA信評

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美國撥款法案持續卡關，聯邦政府關門危機近逼，信評機構穆迪（Moody’s）25日表示，美國政府若關門，將凸顯出該國機構和治理實力弱於其他同樣評級的政府，恐會對其目前的「AAA」信用評級產生負面影響。

美國即將於10月1日步入新財年，倘若未能在此之前通過支出法案以提供年度資金，美國政府主要部門將陷入停擺，數十萬聯邦政府員工將開始休無薪假，也意味著政府將暫停或延後公布主要經濟數據，料將影響聯準會11月的議息決策，此外，高盛（Goldman Sachs）估計，政府每停擺一周，經濟成長損失將達0.2％。

穆迪分析師福斯特（William Foster）指出，聯邦政府關門將進一步證明，在美國財政赤字擴大、債務負擔能力惡化之際，政治兩極化正在削弱政府制訂財政政策的能力，倘若沒有有效的應對方式來減緩壓力，美國信用評級面臨的負面壓力將會縈繞不散，若政府無法解決這些壓力，穆迪未來恐會調降美國的信用評級。

同為全球三大信評機構的惠譽（Fitch Ratings）於今年8月宣布將美國信用評級由「AAA」下調一級至「AA＋」，以反映未來三年美國財政料將惡化、總體政府債務負擔提高等情況，而標普（S＆P Global）則是在2011年便將美國信評降至「AA＋」，一直維持至今。在三大信評機構中，僅剩穆迪仍維持最高的「AAA」評級。

穆迪在聲明中表示，與其它AAA評等的國家相比，美國的財政政策制定力道較弱，倘若政府陷入停擺，便將進一步證明此事。

分析師研判，美國政府關門對經濟的影響估計是有限且短暫的，最直接的影響是政府降低支出，但隨著政府停擺持續時間越長，對整體經濟的負面影響就越大，長期停擺恐會破壞經濟與金融市場。