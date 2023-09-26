SiTime精確計時 推出全新 Epoch Platform

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SiTime Corporation（NASDAQ： SITM）為MEMS與模擬半導體公司，提供全球最先進的MEMS全silicon振盪器，取代傳統石英產品。近期，SiTime推出Epoch Platform，顛覆百年傳統石英技術。

SiTime Epoch Platform係以 MEMS 為基礎的恆溫振盪器（OCXO），為資料中心和網路基礎設備提供超穩定（ultra-stable）的時鐘。該公司預估，未來十年市場規模可望累積至 20 億美元，而 Epoch 技術也將擴展至其他有高成長動能的電子產品市場，如航太和國防、工業控制等領域。

SiTime 執行長暨董事長 Rajesh Vashist 指出，Epoch Platform 的推出，對於 SiTime 和電子產業為跨時代轉捩點。多年來受限於沒有其他可行的替代方案，客戶只能使用現有的計時技術，忍受其缺點並需要在實際效能、可靠度和功耗等方面做出妥協。

精確計時對於網路效能和可靠度極為關鍵，因為網路中的所有節點必須即時同步。舉例來說，5G 網路中的所有節點都必須維持同步，僅能接受數百奈秒以內的差距，這比 4G 規範嚴格 10 倍；就算網路意外中斷，也要維持相同程度的同步性。

不論是資料中心交換器和路由器、5G 基地台和核心基礎設備等應用，Epoch Platform 都能為其提升高達 2 倍效能，縮小 9 倍尺寸，並降低 3 倍功耗。

隨著世界擁抱新一代技術，如人工智慧的爆炸式成長、雲端資料中心的重塑以及高速 5G／6G 蜂巢式網路等，先進的電路和網路計時解決方案已成為確保效能、容錯和可靠度的關鍵。

Epoch Platform 徹底改變遊戲規則，以超低功耗，提供更高效能和可靠度；整合SiTime MEMS、類比、封裝和演算法的系統基礎開發，集過去五年 SiTime 在工程技術的積累。相信精確計時將成為所有電子產品創新的催化劑，也會是 SiTime 未來成功的驅動力。