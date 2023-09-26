《觀光股》漢來海港升級版 漢來美食「島語」明開訂

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團漢來美食(1268)以「漢來海港」自助餐廳為主力品牌，10月7日將於台北漢來大飯店館內開出全新升級版的「島語」自助餐廳，堅持以高價值取代高價格，訴求以1490～2090元的中高訂價即可享受頂級餐食服務，明（27）日上午11點開放首波訂位。

「島語」將於正式營運當天舉辦饕客試吃活動，漢來美食為回饋常客，特於20日率先開放「來美食」APP會員獨家報名，創下僅10分鐘便獲得1千名會員搶先申請佳績，截至25日以有逾萬人申請，集客力不容小覷，試吃活動申請將於27日截止。

坐落於南港軟體園區的台北漢來大飯店，緊臨南港展覽館及中信金融園區，從南港展覽館捷運站僅需步行5分鐘，交通便捷、商辦洽公及展覽期間人流量大，無論商務宴客或家庭聚會均相當適合。漢來美食將進駐開設6間餐廳，包括3個全新品牌。

其中，被稱為「升級版漢來海港」的「島語」自助餐廳，以「提供美好用餐體驗的FINE DINING精緻餐飲」為核心概念，講究餐食、服務與氛圍三者平衡，以8座島嶼的姿態，透過料理職人的技藝巧思和飲食思維，將各式當令食材轉化成一道道島台上的美味。

作為漢來美食旗下第二個自助餐廳品牌，「島語」自助餐廳設定仍主打異國料理百匯，但以豐富海鮮食材為強項，並強調一島台一款主題餐酒，盼透過餐與酒的搭配，讓整體用餐體驗更豐富完美。

「島語」自助餐廳可容納280人，除了提供房客早餐外，也對一般用餐顧客提供午餐、下午餐和晚餐3餐期，定價為平日午餐1490元、下午餐1090元、晚餐1790元，最高為假日晚餐2090元，訴求以中高價位即可享受頂級餐食與服務，堅持以高價值取代高價格。