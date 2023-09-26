0926群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.經濟數據9/26費城FED服務業指數、凱斯席勒房價指數，新屋銷售，消費者信心9/27耐久財訂單9/28第二季GDP成長率最終值、首次、首次申請失業救濟金人數9/29核心PCE。

2.ChicagoFEDA.Goolsbee表示即使FED在為通膨降溫而升息，美國經濟也可能避免衰退。

3.Moodys表示政府停擺將對美國的信用評等造成負面影響。目前Moodys是唯一給予美國最高評等的主要信評機構，雖然政府償債不會受到影響，而且短暫停擺不太可能擾亂經濟，但這將突顯出美國機構和政府治理能力相對於其他Aaa評級國家要更弱。

4.美國國會正在努力推動短期支出法案以阻止政府在10月進入新財年就陷入停擺。

5.FED調查美國居民財務狀況，除了收入前20%的人，其他美國人已經用光了疫情期累積的超額儲蓄，現在80％的人現金比疫情開始時要少。

6.歐洲

(1)歐股跌至近期新低，因投資人對中國房地產的擔憂重燃且已開發國家債券殖利率大幅上升。中國恆大可能倒閉的消息加劇了中國地產業的壓力，拖累鐵礦砂價格下跌，原物料而成為歐股表現墊底的類股之一，而對中國經濟的擔憂影響到了歐洲奢侈品股，LVMH-2.59％、Hermes-3.36%。Gucci股東Kering-4.54%，BofA下調了Kering和Richmont的評等指中國消費者2024年將成為奢侈品業營收下跌的主要驅動力。

(2)ECB管委會FrancoisVilleroydeGalhau表示如果通膨持續高於2%ECB可以進一步升息，但如果過度干預歐洲經濟可能陷入衰退。

(3)ECB總裁CL重申只要是抗通膨所需，利率成本就會維持在高檔，即使經濟面臨挑戰，將確保ECB利率處於具有足夠限制性的水平，並維持必要長的時間確保通膨回到2%。

7.美國債券殖利率持續影響科技股(美國政府關門？油價上漲？經濟強勢利率預期改變)

8.OTC比加權指數強勢！

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。