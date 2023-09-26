立凱電LFP授權技轉澳洲AVENIRA簽約

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鋰智財供應商立凱電與澳洲磷礦商 AVENIRA LTD 簽署生產授權許可和服務合約（LICENCE AND TECHNOLOGY TRANSFER AGREEMENT）。在澳洲北領地政府的支持與協助下，由立凱電授權AEV在澳洲建設及運營第一家磷酸鐵鋰（LFP）鋰電池正極材料廠，並獲得澳洲政府列為第一波補助建廠的名單。

立凱電指出，授權澳洲AEV LFP項目憑藉三大優勢，雙方將可攜手直接服務世界頂級的電池客戶：一、該廠初期興建3萬噸，目標產能達10萬噸，澳洲擁有全球50％的鋰礦儲量，AEV將可憑藉澳洲豐富的鋰礦與磷礦資源，做為美國的自由貿易夥伴（FTA），AEV將可滿足北美市場對LFP的高度需求。二、AEV將就近滿足日本、韓國客戶在亞太地區對LFP的需求，減少亞太客戶過度依賴中國的風險。三、澳洲具有與東南亞的地利之便，AEV未來所生產的LFP也能支持東南亞、印度市場。

澳洲北領地政府（Northern Territory Government）指出，將於Middle Arm 永續發展區（Middle Arm Sustainable Development Precinct）打造澳洲首個商業規模的LFP工廠，設計年產 30,000 噸 LFP，用於電動車和儲能電池。將可在施工階段創造超過500個就業機會，並在工廠營運後提供100 個職位，隨後並擴大至300個職缺，每年平均為地方經濟創造高達 15億澳幣收入。