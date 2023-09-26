旺宏高效能OctaFlash ™ 快閃記憶體 獲業界最高車輛安全標準 ISO 26262 ASIL D 認證

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全球非揮發性記憶體（Non-Volatile Memory，NVM）整合元件領導廠商旺宏電子（2337）26日宣布， OctaFlash ™ 快閃記憶體產品獲得國際標準化認證公司 SGS TÜV Saar核發的ISO 26262 ASIL D 認證。ASIL D（Automotive Safety Integrity Level）為汽車安全完整性的最高等級認證，也是對車用電子系統製造商保證 OctaFlash 可以逹到最嚴格等級的汽車安全性標準。

ISO 26262（亦稱為「道路車輛功能性安全」標準）是以風險評估為基礎的安全標準，其目標是確保車輛的電子設備和系統在整個壽命週期的安全性，包括駕駛艙電子設備、駕駛人輔助系統、推進系統和控制系統。ISO 26262 標準定義了從 A 到 D 的四種風險等級，ASIL D對應最高等級的風險，即ISO 26262最嚴格等級的汽車安全性標準。

「獲得ISO 26262 ASIL D 認證顯示旺宏電子持續不斷成功研發創新的OctaFlash 產品，打造成為車用市場強大的快閃記憶體解決方案，尤其在強化汽車最高安全性功能方面具有重要關鍵。」旺宏電子行銷副總經理-倪福隆表示：「現在，選用OctaFlash開發其車用電子系統的客戶，對達到業界最高汽車安全性標準將有更高的信心。」

獲得 ISO 26262 ASIL D 認證的OctaFlash 快閃記憶體提供了最高達200MHz 的高數據傳輸操作頻率，以及 400MB／秒的高傳輸量，可滿足車用、工業和消費性應用即時應變系統對於「隨開即用」（instant-on）的效能需求。這些裝置的高效能功能為車輛的「空中下載／更新」（Over-The-Air, OTA）應用提供了理想的解決方案，而隨著車聯網（IoV）功能運用的增加，空中下載／更新應用變得更為重要。

高效能OctaFlash 快閃記憶體，可藉由OTA實現即時線上數據更新，例如軟體更新、韌體升級，以及變更使用者介面等功能。