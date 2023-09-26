2023「紐崔萊i健康-心騎日」高雄場吸引3000人熱情參與 24日圓滿落幕

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延續兩周前台中場的好天氣與參與盛況，2023「紐崔萊 i 健康-心騎日」24日來到熱情如火的高雄，極地超馬好手陳彥博率領安麗南部地的直銷商夥伴們近3000人同時騎上自行車，浩浩蕩蕩環繞夢時代百貨，騎乘距離全長達 16.5 公里，共同把健康與減碳雙贏付諸行動，單場活動減少碳排量近 1.5 噸，為地球永續再添一分心力。

2023「紐崔萊 i 健康-心騎日」高雄場路線由夢時代百貨出發，參與民眾沿著浪漫愛河，途經中都濕地公園、光榮碼頭、城市光廊等高雄著名地標，呼朋引伴、攜家帶眷，讓人感受滿滿熱血和活力。安麗在台深耕超過40年，除了長期投入公益行動，對於健康生活以及運動提倡更是不遺餘力；旗下全球營養保健領導品牌紐崔萊（Nutrilite），更是持續藉由科技及植物科學的力量，提供營養及健康方面的創新解決方案，並攜手全民打造健康新生活。

安麗總公司位於美國密西根州亞達城、以創業家為核心的健康保健公司，致力於協助全球超過 100 個市場的消費者邁向更健康、更美好的生活。根據《富比士》調查，安麗為美國私營家族企業前 50 名的企業之一，旗下最暢銷的品牌包括紐崔萊（Nutrilite™）、雅芝（Artistry™）及 XS™，並由安麗直銷商獨家銷售。根據美國權威雜誌《直銷新聞》（Direct Selling News），安麗也是 2022 全球百大直銷企業之首。

安麗台灣成立於 1982 年，至今已耕耘台灣市場逾 40 年，長年來與直銷商建立緊密的夥伴關係讓安麗事業規模持續成長茁壯，不但在台灣成為直銷公司領導品牌，也是全球安麗第六大市場。安麗台灣於 2012 年創立「安麗希望工場慈善基金會」，積極投入公益事業，目前於全台推動「愛陪伴課輔計畫」、「追夢計畫」、「愛培育潛能開發計畫」三大計畫，結合企業、直銷商以及社會大眾力量，一起為台灣社會創造正向動力。