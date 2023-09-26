不想再被高層單方面決定 消促會提三改革

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屏東明揚國際22日發生大火，造成嚴重死傷，行政院25日表示將修訂《公務人員協會法》及研議修正《消防法》建立消防機關職業安全制度，消防員工作權益促進協會也做出回應，準備包括公安、職安、公會三項改革方案，希望「不想再單方面被高層決定」。

消防員工作權益促進協會的第一點訴求為「公安：公共安全要加強，雇主責任不能少」。屏東縣政府消防局針對明揚大火案開罰240萬，包含公共危險物品超過管制數量，工廠之管理權人未提供廠區化學品種類、數量、位置平面圖及搶救必要資訊，未指派專人至現場協助救災等，但是本會認為以此次消防員殉職事件，造成嚴重公共安全意外，業者公安責任絕對不可忽視。

第二點訴求為「職安：政院版疊床架屋，修《安衛辦法》立竿見影」，針對政院將修改《消防法》建立消防機關職業安全制度一事，本會認為現有《公務人員安全及衛生防護辦法》下稱(《安衛辦法》)即有規範公務機關職業安全相關責任，不須疊床架屋再修消防法，惟《安衛辦法》不同於《職業安全衛生法》於雇主未依法給予職業安全相措施時給予罰則。

消促會主張，行政院應即刻與考試院及本會，針對職業安全相關訴求進行討論，並將公務人員職安保障依法交由公務人員保障暨培訓委員會（保訓會），下設具有職安衛專家背景及基層消防團體之委員會，進行職業安全保障是否充足及職業安全事件進行認定。

第三點「工會：不要空協會，我要真工會」，消促會認為，針對行政院將修改公務人員協會法一事，不僅未考量基層消防員團體意見，亦未完整保障勞動三權，今年6月21日銓敘部邀集本會及基層公務員團體共同召開諮詢會議時，針對當時草案，即提出不應以400人作為籌組門檻（工會法為30人）、協商權放寬事項不明確（足以妨害勤務執行是否包含派遣消防員執行非本業勤業務）、擴大協會參與事項範圍公務人員協會代表仍限制由機關首長圈選、對於禁止針對性打壓部分及爭議權部分則完全無方案，因此本會主張仍應回歸工會法適用，完整保障集體勞動三權，才能夠真正回應基層消防員團體訴求。