半年線反攻有壓 台股早盤回檔整理 聚焦「這族群」

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台股26日早盤受上檔半年線壓力籠罩，指數開低拉回，盤中低點來到16,380點，指數暫報16,400點，下跌51點。在個股表現部分，權王台積電（2330）股價下跌3元，來到522元，多方買盤聚焦汽車零組件族群，包括耿鼎（1524）、堤維西（1522）、昭輝（1339）等同步走揚。

關注美股表現，道瓊工業指數上漲43點，或0.13％，收在34,006點；標普500指數上漲17點，或0.40％，收在4,337點；Nasdaq指數上漲59點，或0.45％，收在13,271點；費半指數上漲24點，或0.72％，收在3,389點。

FED芝加哥分行主席Goolsbee發表談話，並未強調持續升息，認為政策目標將很快轉為討論維持高利率多長時間，提振整美股盤中震盪走升、尾盤收高，三大指數結束連4日下跌態勢。

統一投顧指出，台股上周五盤中破前低16,264後，從低點拉抬上來逾百點；25日持續反彈向上挑戰半年線，惟上檔宜留意半年線至月線16,509點-16,621點間之壓力。

此外，消費旺季來臨，基本面行情及選舉行情即將啟動，操作上，建議保留持股彈性，可待指數重新站穩5日均線及半年線後伺機再加碼，布局消費性電子、記憶體、獲利貢獻度高的AI 類股、網通及光通訊、低軌衛星、輪胎及電動車等族群。