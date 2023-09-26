《金融》街口支付攜手PayPay 打造全新日本支付體驗

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【時報記者任珮云台北報導】2023年疫後旅遊潮持續湧現，台灣赴日旅遊的人數不斷飆升。為滿足用戶日益增長的旅日支付需求，街口支付宣布與日本掃碼交易金額市佔最大行動支付業者「PayPay」攜手，透過HIVEX跨境支付合作平台，預計將在今年第四季於日本連結PayPay的店家，為旅日的用戶帶來全新而更為便利的境外支付體驗。

街口支付於2020年初，便已是台灣唯一能於日本提供掃碼付款的電子支付業者。至今街口支付已在日本開通上萬間的使用通路——包含羽田機場（東京）、新千歲機場（北海道）、東京晴空塔、大阪海遊館、BIC CAMERA（東京）等台灣旅客必經的熱門景點，以及眾多知名藥妝店、大型百貨、免稅店。

PayPay為日本交易金額與筆數市占率最大支付業者，日本國內用戶超過5,800萬人，擁有超過410萬間以上的合作商家（2023年3月PayPay公開資料）。街口支付本次首先瞄準日本當地已設有PayPay收款QR code的中小型街邊店家。有了街口支付的服務，將幫助用戶減少旅行時身上現金不足或找零不便的支付痛點，還不需要額外支付1.5% 的信用卡海外交易手續費。

此次合作於今年第四季正式上線後，消費者只要在日本看到店家所設置的PayPay付款QR code，就能打開熟悉的街口App進行付款；為了回應用戶的期待和支持，屆時街口也將祭出各式豐富的優惠活動，讓今年秋冬赴日旅遊的用戶盡情享受街口支付與PayPay聯手打造的服務。街口支付總經理范庭甄表示：「街口支付不僅要讓用戶在日本能使用，更要提供用戶最為便利、順暢的使用體驗，就像在台灣的日常支付一樣容易。」

根據日本觀光廳的資料顯示，2023年第二季台灣旅客在日本的消費總額達到1,739億日圓（約為台幣384億元），在全球訪日旅客中位居首位；與2019年同期相比，儘管整體訪日外國遊客的消費總額有所下降，台灣旅客的消費總額反而增加了23%。街口支付亦看好疫情後台灣旅日商機的長期發展，將持續積極擴展在日本的支付服務據點，以不斷提升服務的覆蓋範圍和便利性，成為旅日支付的新利器。