《基金》 REITs有潛力 高齡住宅表現值得關注

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【時報記者任珮云台北報導】在升息進入尾聲，經濟緩步增長下，REITs營運穩定、租金重拾成長動能，全球REITs各次產業殖利率平均約在4.5％水準，預期在利率高點可能維持長期一段時間加上價格優勢，實質資產REITs預期可持續受到資金面關注。

今年以來房地產業持續復甦，一系列房地產相關數據表現均佳，顯示REITs行業擺脫2022年壓力、基本面有撐，地產股、所有子板塊今年以來將較去年表現較佳。以長照REITs為例，2022年持續受到升息影響報酬率受到壓抑，而今年以來至9/22已有6.2%的表現。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，根據NIC MAP統計，美國高齡住房入住率預計將連續第九個季度成長，2023 年第三季的前兩個月增長了0.5%。

至2023年8月，一級市場的高齡住房入住率已提升微升至84.2%，與2021年6月的77.8%相比，入住率增加了6.4%。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，醫療保健REITs當中主要從事高齡住宅REITs的業者因淨利增加，抵消利率上升影響，且入住率上升是收入大增的主要動力，即租金上漲加乘利潤；此外，兩者第二季入住率分別提高190及50個基點，每入住房間的收入分別增長7.3%和6.6%，費用則反映勞動力成本下降趨勢，因此市場一致預測獲利成長率將繼續增加。後市可持續觀察高齡住宅REITs表現。