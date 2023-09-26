《美股掃瞄》美股連4跌止步 本周看點有3

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】由能源股領軍，周一美股主要指數小漲，連續4天的跌勢暫時止步，但美國公債殖利率進一步上揚。投資人觀望本周發布的經濟數據和聯準會決策官員發表的談話以釐清利率路徑。此外，美國國會是否化解預算談判僵局以避免政策在9月底關門，也將成為市場關注焦點。

上周五美股大盤在震盪拉鋸後再度收黑，但科技股和晶片股出現止跌回穩跡象，那斯達克幾近收平，費城半導體指數以紅盤作收，投資人試圖消化聯準會轉趨鷹派的政策前景和指標債息站上16年高點帶來的壓力。標普500指數和那斯達克指數上周分別收跌2.9%和3.6%，連續第3周收黑，並雙雙創下3月以來最大單周跌幅。藍籌股道瓊指數周線下跌1.9%。

芝加哥聯準銀行總裁Austan Goolsbee周一接受CNBC訪問時表示，相比央行緊縮政策導致經濟放緩，通膨高於聯準會2%目標仍然是比較大的風險。

周一收盤，道瓊指數漲43.04點或0.13%，報34,006.88點。標普500指數漲17.38點或0.40%，報4,337.44點。那斯達克指數漲59.51點或0.45%，報13,271.32點。費城半導體指數漲24.17點或0.72%，收在3,389.46點。

美國10年期指標公債殖利率升破4.54%，再度刷新16年高點。

標普500指數11大類股漲多跌少，能源股漲1.28%，表現最佳，其次為原材料類股漲0.80%。必需消費類股跌0.43%，公用事業類股跌0.20%，表現最疲弱。

重磅科技股全漲，蘋果漲0.74%，微軟漲0.17%，亞馬遜漲1.67%，Alphabet漲0.66%，特斯拉漲0.86%，Meta漲0.59%，輝達漲1.47%。

台股ADR方面，台積電、聯電漲0.7%，日月光漲0.53%，中華電信跌0.55%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下跌1.10%。

本周投資人將密切關注的美國經濟數據包括耐久材、8月個人消費支出（PCE）價格指數，以及第二季國內生產毛額（GDP），此外，包括主席鮑爾（Jerome Powell）在內等聯準會決策官員發表談話也將成為市場焦點。

有分析師認為，隨著第三季接近尾聲，在新一輪財報季於未來幾周登場之前，市場波動可能相對淡靜。

但值得注意的是，鮑爾在上周貨幣政策會後記者會上曾表示，美國經濟面臨的風險包括汽車工人罷工、聯邦政府可能關閉、學貸恢復繳款、能源價格上漲，以及長期借貸成本上揚。其中汽車工人罷工和聯邦政府關閉可能給市場帶來立即性的影響。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.2：1，有52檔個股創新高、341檔創新低。

那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.1：1，有45檔創新高、426檔創新低。

美國交易所成交量總計約91億股，過去20日均量為100億股。

自7月底以來，標普500指數下跌約5.5%，但今年以來仍然上漲約13%。