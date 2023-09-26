「基泰忠孝」出售只聞樓梯響？股價應聲大漲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日前爆發嚴重工安意外事件的基泰（2538），25日晚間公告，將出售位於台北車站對面的「基泰忠孝」大樓，由於該大樓市值超過百億元，若能順利出售，可望替基泰挹注不小業外收益，受此消息激勵，基泰26日早盤股價開高走高，漲幅一度逾9%。

「基泰大直」鄰房坍塌事件導致日前基泰股價出現連續二根跳空跌停走勢，近期在股價逐漸回穩之際，基泰25日晚間再度公告，公司旗下兩家100%子公司君匯開發、京匯開發，手中持有市值逾百億元的「基泰忠孝」將出售。

基泰建設表示，子公司君匯開發、京匯開發董事會通過授權董事長，在不低於兩家不動產估價師出具估價報告的最低估值，全權處理後續「基泰忠孝」出售相關事宜，「基泰忠孝」大樓相關交易條件及相關資訊，將在實際出售後，另行公告。

事實上，「基泰忠孝」大樓出售並不是突然之舉，早在2021年，該大樓就曾對外公開標售，不過以流標收場，而今年8月10日基泰也曾公告，董事會決議授權董事長出售子公司君匯開發及京匯開發兩家公司的100％股權，並授權董事長在不低於委託會計師出具合理價格區間下限，全權處理後續相關出售事宜。

「基泰忠孝」大樓位於忠孝西路台北車站對面，2019年興建落成地上37樓、地下6層的複合式商業大樓，基地占地448.305坪，樓層面積約7,224.08坪，包括停車位的產權面積共8,203坪。市場估計，基泰忠孝大樓應有百億的身價。

「基泰忠孝」大樓欲處分的消息，激勵基泰26日早盤股價走強，不過值得注意的是，處分「基泰忠孝」大樓一事，常造成基泰股價大幅波動，但該案一直只聞樓梯響、卻不見人下來，此次「基泰忠孝」大樓是否真能找到買主，仍有待觀察。