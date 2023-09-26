第50屆永信杯全國排球錦標賽有朋自遠方來

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永信東南亞控股李芳信總裁今年特別贊助馬來西亞天涯排球隊跨國征戰，共同見證跨越半個世紀的永信杯排球賽，大夥除了第一次來台灣參加排球賽外，也被台灣的珍珠奶茶圈粉，昨晚大啖牛肉麵後也點讚。

成軍剛滿一週年的天涯排球隊是支俱樂部隊，本身是華人的管理張展隆表示，俱樂部成立的目的是希望有更多人喜歡排球，目前約有90位球員，大多是在馬來西亞各地國際學校就讀的外國人，利用週末假日時聚在一起練球。

隊長王艾莉指出，這次來台的成員年齡在15歲到22歲間，被借將來台的雪蘭莪州排球代表隊成員的何依琪說：「我已被珍珠奶茶圈粉，之前看節目介紹來台必吃牛肉麵，昨天晚上大夥一起去嚐鮮，果然名不虛傳，台灣的牛肉麵真是好吃。」

在馬來西亞出生的中間手李吟佳超期待這場比賽，可惜賽前成傷兵，只能當啦啦隊，讓她有點小失落，即將到英國唸大學的她，也利用這個難得的機會回台灣省親。

昨天在社女組首戰以直落二打敗豐南國中，王艾莉說：「一開始不大適應場地，加上有點緊張，還好後來倒吃甘蔗贏了，可惜今天以0：2敗給中信學院，無緣晉級決賽，但能到大甲鐵砧山以球會友，大夥還是很開心。」

首次參加永信杯，天涯排球隊球員覺得處處驚奇。何依琪說：「在馬來西亞的比賽最多就是四面球場，不可能像永信杯這樣，19面球場同時開打超壯觀，而且年齡從小學到長青組都有，真的很有意思，超特別的。」

對於永信舉辦永信杯排球賽一辦50年，天涯排球隊球員都超敬佩的。王艾莉說：「真的好令人感動。」此次能夠一起見證永信杯50週年，大夥都很開心。「我們沒給自己太大壓力，盡力而為就好，能夠跨國以球會友真的很棒。」

永信東南亞控股是永信藥品總裁拿督李芳信博士，1987年隻身前往馬來西亞，由一間馬來西亞本地貿易公司起家，發展到今日業務跨及各洲的國際集團，除專注主要事業發展，亦重視、參與及贊助多項地方社群發展與活動。

今年欣逢永信杯全國排球錦標賽50週年，台灣永信藥品特別邀請同為台灣永信大家庭成員的永信東南亞控股組隊共襄盛舉，總裁李芳信博士義不容辭特別贊助馬來西亞天涯排球俱樂部，來台參加永信杯。

永信東南亞控股期待藉由此次活動的贊助與參與，加速促成「永信杯全國排球錦標賽」邁入另一個嶄新的階段，讓更多國際上的排球愛好者對永信杯有更多的認識與了解，並樂於一同參與，彼此切磋球技。