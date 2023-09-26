《商情》期金回落；期銅跌近4個月低；美油轉跌；穀物多收揚

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時報-商情早報

1.美元走強 紐約期金回落。

2.LME:09/25期銅收8145.50美元/公噸，跌76.50美元。

3.NYMEX:11月輕質原油跌0.35美元，每桶為89.68美元。

4.西德州原油下跌0.32美元，每桶為89.68美元。

5.09/25BDI運費指數為1614.00。

6.SICOM:天然橡膠10月期貨RSS3下跌0.90美分。

7.NYCE:10月棉花漲2.38美分，每磅為86.42美分。

8.CBOT:10月黃豆粉漲3.80美元，每公噸為392.00美元。

9.(CRB)09/25TRJ-CRB下跌1.05，為284.94。

10.SGX:09/25 SGX 62%鐵礦石報每公噸120.66美元，跌1.31美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走強，周一紐約期金回落；因美國聯準會(Fed)示意將使利率維持在較高水準後，美元指數(DXY)漲0.3%，並觸及10個月高點，削弱投資人以美元計價的黃金吸引力，令黃金回跌；周一(9/25)收盤報價，12月黃金跌9.00美元，報每盎司1936.60美元；12月白銀漲0.45美元；10月白金漲16.40美元；12月鈀金跌24.10美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-需求前景黯淡，期銅跌近4個月新低；因最大消費國中國，需求明顯放緩，中國房地產市場持續惡化停滯不前，且製造業面臨萎縮，使得庫存持續增加，倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫銅庫存達到163,900公噸，自7月中以來增幅超過200%，致倫敦(LME)銅價下跌，逼近上周觸及的四個月新低。終場周一指標期銅下跌76.5美元；期錫下跌363美元；期鎳下跌298美元；期鋅下跌30美元；期鋁下跌7美元；期鉛下跌33美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-美元走高，周一美國原油期貨轉跌，因俄羅斯放鬆燃料油出口禁令，以及市場對美國利率上升擔憂，可能會抑制石油需求，美元繼續增強，據悉，俄羅斯取消了對一些船用燃料油和高硫柴油的限制，令原油承壓；其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨跌0.35美元，報89.68美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.02美元，報93.29美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-貨盤不減，周一BDI指數揚逾4個月新高；因太平洋區鐵礦石貨盤不減，且東澳煤炭運輸需求維持良好，令海岬型與巴拿馬型船運價合計增加540美元，連帶促使終場波羅的海乾散貨BDI指數，揚升逾4個月以來新高；其中最新報價BDI指數上漲21點，收1614點，漲幅1.3%；BCI指數上漲65點，收2148點，漲幅3.1%；BPI指數維持平盤，收作1685點；BSI指數下跌1點，收作1354點，跌幅0.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-雙因素拖累，周一上海天膠期貨回跌1%；因投資人對中國房地產市場危機的擔憂進一步打擊了情緒，加上美油期貨昨收下跌，較低的油價使製造商轉向從石油中提取合成橡膠，進而給天然橡膠市場帶來壓力，故拖累上海天膠期貨收盤回跌1%；其中大阪交易所OSE橡膠2月期貨維持平盤，報每公斤234.6日圓；新加坡交易所SICOM橡膠10月期貨跌1.6%，報每公斤138.90美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌1%，收於每噸14120元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆期貨收高，從八月初以來的最低價回升，玉米和小麥期貨也上漲；盤後，美國農業部報告指出，上週大豆和玉米收成進展慢於分析師預期，目前大豆作物已收穫 12%，而預估為 14%；玉米收穫已完成 15%，而預估為 17%，經紀人表示，週末降雨推遲了收成，引發了期貨市場的一些空頭回補，終場12月小麥漲9.5美分，12月玉米漲4美分，11月大豆漲1.5美分，10月黃豆油跌2.1美分， 9月黃豆粉漲3.8美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-周一ICE棉花期貨漲近3%，終止連3天收跌；因棉花種主要種植區供應擔憂，加上芝加哥小麥期貨上揚，同步支撐美棉上漲；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉漲2.63%，報每磅88.17美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算漲0.03%，收報每公噸17350人民幣(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-需求疲軟，鐵礦石跌逾1%；因交易商擔心在9月和10月鋼鐵銷售弱於預期的情況下建築旺季鋼鐵消費可能未如預期，以及最大消費國中國冬季可能會限制鋼鐵產量，加上中國將從9月29日開始放假一周，慶祝中秋節和國慶日連續假日，節前補貨差不多將近結束，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫下跌。終場周一新加坡交易所62%鐵礦石近月跌1.07%，報每噸120.66美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌1.38%，報每噸752.5人民幣。(呂方維整理)

(商品行情網)