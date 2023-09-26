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麥當勞首度合體七龍珠Z 超經典角色盲卡包9／27起限量開賣

  • 工商時報 姚舜
9月27日起至10月17日麥當勞攜手《七龍珠Z》，購買任一餐點並加購89元即可擁有官方授權角色盲卡包。圖／台灣麥當勞提供
9月27日起至10月17日麥當勞攜手《七龍珠Z》，購買任一餐點並加購89元即可擁有官方授權角色盲卡包。圖／台灣麥當勞提供

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搶攻角色經濟商機，台灣麥當勞宣布攜手跨世代經典動漫名作《七龍珠Z》，9月27日起首度推出全台限量10萬包的「七龍珠Z角色盲卡包」，每包內含四張隨機超人氣角色卡，凡於餐廳或得來速購買任何產品，加價89元即可擁有。麥當勞提醒，不含醬包及其他非單獨銷售產品。

經典角色悟空、弗力札及神龍，亦將霸氣現身麥當勞餐點包裝，讓全台龍珠迷一同燃燒超級賽亞人之魂！10月11日起購買麥當勞分享盒加點指定飲品買一送一，或以歡樂送購買分享餐，就送限量「七龍珠Z撲克牌」。全台超級賽亞人粉絲可賭上榮耀的覺醒，一起戰鬥吧。

9月27日起至10月10日於台灣麥當勞購買任一餐點加購89元就能蒐藏，由七龍珠Z普烏篇打造的18款經典人物角色盲卡包，一包內含四張隨機角色卡片，全台限量10萬包。圖／台灣麥當勞提供
9月27日起至10月10日於台灣麥當勞購買任一餐點加購89元就能蒐藏，由七龍珠Z普烏篇打造的18款經典人物角色盲卡包，一包內含四張隨機角色卡片，全台限量10萬包。圖／台灣麥當勞提供
麥當勞與《七龍珠Z》超強合體！限定包裝主角、反派一次集齊，神龍與超級賽亞人更現身外帶包裝。圖／台灣麥當勞提供
麥當勞與《七龍珠Z》超強合體！限定包裝主角、反派一次集齊，神龍與超級賽亞人更現身外帶包裝。圖／台灣麥當勞提供

麥當勞與跨世代的經典動漫神作《七龍珠Z》超強合體，自9月27日起至10月10日（或售完為止）於麥當勞購買任一餐點加價89元，即可獲得由七龍珠Z普烏篇18款各式經典人物打造而成的「七龍珠Z角色盲卡包」，每一包內含四張隨機角色卡，全台限量10萬包。

經典角色卡牌分為三個系列：SSR七龍珠Z傳說角色卡（悟空、貝吉特、悟天克斯…等）使用特殊燙金方式製作，金黃光澤、吸睛度爆表，SR七龍珠Z稀有角色卡（魔人普烏、比克…等）以鏡面材質呈現，炫光四射、酷炫耀眼，R七龍珠Z珍藏角色卡（人造人18號、賽亞超人…等）以精緻珠光質感，重現七龍珠Z人氣經典角色，超精緻的角色卡，是值得收藏的夢幻特典。

由七龍珠Z普烏篇人氣角色打造18款SSR、SR、R角色卡，是值得收藏的夢幻特典。圖／台灣麥當勞提供
由七龍珠Z普烏篇人氣角色打造18款SSR、SR、R角色卡，是值得收藏的夢幻特典。圖／台灣麥當勞提供

經典主角群對抗反派角色熱血沸騰的場景，是許多龍珠粉無法忘懷的畫面。9月27日起至10月17日（或用完為止），麥當勞重磅推出四款期間限定的聯名包裝，包括最強戰士悟空與經典主角群、高人氣反派角色弗力札與基紐特戰隊的大小分享盒包裝，還有橘藍配色和經典「悟」字打造的超吸睛中杯冷飲杯，以及霸氣十足的神龍與超級賽亞人現身外帶包裝，要讓粉絲為之瘋狂。

除了限定包裝，10月11日起至10月24日（或送完為止），購買麥當勞分享盒加點指定飲品買一送一或歡樂送購買分享餐，即可獲得「七龍珠Z撲克牌」，一次享有賽魯、人造人17號及18號等撲克牌卡，送禮或三五好友自玩都非常合適，全台限量12萬組。

七龍珠Z撲克牌內含賽魯、人造人17號及18號等撲克牌卡，全台限量12萬組。圖／台灣麥當勞提供
七龍珠Z撲克牌內含賽魯、人造人17號及18號等撲克牌卡，全台限量12萬組。圖／台灣麥當勞提供
10月11日起至10月24日，至台灣麥當勞購買分享盒加點指定飲品買一送一或以歡樂送購買分享餐，即可獲得限量七龍珠Z撲克牌。圖／台灣麥當勞提供
10月11日起至10月24日，至台灣麥當勞購買分享盒加點指定飲品買一送一或以歡樂送購買分享餐，即可獲得限量七龍珠Z撲克牌。圖／台灣麥當勞提供

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