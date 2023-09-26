麥當勞首度合體七龍珠Z 超經典角色盲卡包9／27起限量開賣

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搶攻角色經濟商機，台灣麥當勞宣布攜手跨世代經典動漫名作《七龍珠Z》，9月27日起首度推出全台限量10萬包的「七龍珠Z角色盲卡包」，每包內含四張隨機超人氣角色卡，凡於餐廳或得來速購買任何產品，加價89元即可擁有。麥當勞提醒，不含醬包及其他非單獨銷售產品。

經典角色悟空、弗力札及神龍，亦將霸氣現身麥當勞餐點包裝，讓全台龍珠迷一同燃燒超級賽亞人之魂！10月11日起購買麥當勞分享盒加點指定飲品買一送一，或以歡樂送購買分享餐，就送限量「七龍珠Z撲克牌」。全台超級賽亞人粉絲可賭上榮耀的覺醒，一起戰鬥吧。

麥當勞與跨世代的經典動漫神作《七龍珠Z》超強合體，自9月27日起至10月10日（或售完為止）於麥當勞購買任一餐點加價89元，即可獲得由七龍珠Z普烏篇18款各式經典人物打造而成的「七龍珠Z角色盲卡包」，每一包內含四張隨機角色卡，全台限量10萬包。

經典角色卡牌分為三個系列：SSR七龍珠Z傳說角色卡（悟空、貝吉特、悟天克斯…等）使用特殊燙金方式製作，金黃光澤、吸睛度爆表，SR七龍珠Z稀有角色卡（魔人普烏、比克…等）以鏡面材質呈現，炫光四射、酷炫耀眼，R七龍珠Z珍藏角色卡（人造人18號、賽亞超人…等）以精緻珠光質感，重現七龍珠Z人氣經典角色，超精緻的角色卡，是值得收藏的夢幻特典。

經典主角群對抗反派角色熱血沸騰的場景，是許多龍珠粉無法忘懷的畫面。9月27日起至10月17日（或用完為止），麥當勞重磅推出四款期間限定的聯名包裝，包括最強戰士悟空與經典主角群、高人氣反派角色弗力札與基紐特戰隊的大小分享盒包裝，還有橘藍配色和經典「悟」字打造的超吸睛中杯冷飲杯，以及霸氣十足的神龍與超級賽亞人現身外帶包裝，要讓粉絲為之瘋狂。

除了限定包裝，10月11日起至10月24日（或送完為止），購買麥當勞分享盒加點指定飲品買一送一或歡樂送購買分享餐，即可獲得「七龍珠Z撲克牌」，一次享有賽魯、人造人17號及18號等撲克牌卡，送禮或三五好友自玩都非常合適，全台限量12萬組。