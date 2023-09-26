百年三合院蛻變 將華麗轉身為飯店式管理豪宅！

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台北市中山區吉林路與農安街，近1,100坪土地上的四樓連棟老建築，上百戶住家這幾天已經騰空點交並陸續完成搬遷，都更案實施者鄉林建設預計10月初將啟動拆屋並清理地上物。

地主戶中有一位在這裡土生土長的80多歲老先生，就算住院期間仍不斷對子孫耳提面命，交代一定要配合建商做好都更，「起新厝」過好生活。如今他聽到就要拆房了，儘管相當不捨住了將近60年的舊公寓，但想到終於要蓋新大樓，內心雀躍歡喜。

鄉林集團董事長賴正鎰今（26）日宣布，睽違10年，鄉林將重返台北核心蛋黃區，在中山區吉林路推新案！整合20年的近1100坪大型都更案基地，近百戶住家都已騰空點交並陸續完成搬遷，鄉林近日將開始整理地上物與拆除舊建築，預計今年底前正式開工並公開推案。

鄉林表示，鄉林吉林路都更案將規劃兩棟地上15層，地下3層的大樓住宅，主力為2、3房產品，今年第4季即將公開銷售，預計可分回總銷約30億元。

鄉林表示，稀缺地段難得釋出的供給相當有限，建案尚未公開已經有不少組客人爭相打聽要預約參觀，希望卡位搶得先機。

賴正鎰透露，吉林路都更案基地處於中山區新福里近吉林路與農安街口，是中山區的正核心位置。在此案基地的過去近百年來，原本僅有六、七處三合院古厝的風貌，地主是當地務農維生的大家族，六代宗親2百多人就住在這塊土地上，三合院前面埕院，常要曬稻穀或花生，還可以遠眺圓山。

在50、60年代的台北很多地區都還是水田模樣，都要挑擔走到大稻埕販售謀生，在該基地的多位地主描繪，當時「水城台北」的純樸情景，如今道路四通八達以及大樓林立的經濟繁榮與交通發達的景象，可說是進步許多。

賴正鎰說，都市更新政策目前正是政府推動的重大政策，而鄉林在台北長期經營下，在台北也推出過多個飯店式管理的高端住宅。該區域經過20年都更整合，最後在鄉林同仁以細心耐性與80多位地主搏感情，終於整合出這塊千坪以上稀珍土地，地主們在今年下半年起陸續搬遷，鄉林也在10月初將擇吉日吉時開始清理地上物。

鄉林中山區吉林都更案的住戶，幾乎都是在地老一輩的台北人，都很重感情，世居在這片土地的大家族開枝散葉，為滿足愈來愈多家族成員居住需求，從最初的三合院到民國60-70年代改建４樓連棟公寓，如今公寓也已經老舊，長輩們隨著年事增高、雙腳行走也日益辛苦，對於爬樓梯其實視為畏途。

賴正鎰透露，整合這個千坪都更基地，幾乎都靠多位住戶幫忙溝通，他們是主要意見領袖，當他們得知即要合作的團隊是打造知名頂級飯店日月潭涵碧樓的鄉林建設，覺得是可以放心託負的開發商，所以加緊幫忙與其他住戶的溝通。

其中一位80多歲的老先生，對於都更後重建新電梯大樓充滿願景和期待的幸福感，期待都更能加速帶來更美好生活，去年底因病住院期間，還是掛念都更重建，交待好家族裡的大大小小親戚，要繼續與鄉林共同配合推動這個都更計劃，讓子孫們都可以在這片祖先傳下來的土地上過更舒適安心生活，如今聽到要拆屋了，儘管內心萬般不捨，但仍滿心期待，希望能與子孫入住新厝，過上好日子，好好享福。

中山區是屬於台北火車站的核心區第一環，屬於北市的蛋黃區，開發僅略晚於大稻埕艋舺，屬中期開發的臺北城區，且中山北路這條中軸線設有多家指標銀行、證券公司與高檔飯店，當地人文薈萃，過去有美軍俱樂部及日本商社的匯集地，要找到建地釋出真的很不容易，放眼台北，普遍是80戶以下小型住宅建案，鄉林吉林路案有百來戶的規模，最近新案中算是絕無僅有。

賴正鎰說，中山區坐擁文湖線，淡水信義線，松山新店線與中和新蘆線四條捷運，是台北市的核心蛋黃區，文教、商業、行政匯集，看好地段、交通與商圈、歷史人文等萬中選一優勢，此外也緊臨北市立美術館、新生公園以及大佳河濱公園，鄉林將會在這新建案中，融入鄉林建築元素與生活美學，打造水城台北舊城中的新地景豪宅。

長期住在中山區的居民回憶起「水城台北」的意象和元素，仍印象深刻，侃侃而談，50多歲的人甚至聽過老一輩的人傳述過往的傳統淳樸生活，鄉林團隊在洽談合作之初，就開始逐一訪談過去這些生活情景，多方蒐集這些具有豐富情感的元素以及地主們的在地故事，將來融合成為在地文創元素，在新建的建築社區內重新閃亮發光。

中山區在老台北人的眼中，是富人聚落、門牌燙金，也是外資置產熱區，以中山區來說，除了南京東路向來有「台北華爾街」美名，金融產業集聚之外，區內最有名的地標建築為圓山大飯店；而基隆河以北的大直地區同樣屬於中山區，自1990年代中期以來成為北市新興起的高級住宅區，能夠住進這麼有歷史文化以及優質生活的核心地段，是很多人的夢想，也是建商必爭之地。