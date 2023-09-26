《通網股》台灣大引進液冷式基地台 排碳熱點大減用電47%

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【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)鎖定用電碳排熱點進行改善，全台首家引進Nokia諾基亞最新液冷式(Liquid Cooling)基地台設備，於日前完成首輪建置與測試，驗證最高減少47%設備耗電、降低14度設備溫度，持續建設環境友善網路。

台灣大自2016年啟動智慧節能系統，並陸續引進AI大數據分析各項耗能設備、導入多樣化節電方案，優化電信設備、電力及空調系統使用效率，使電信、雲端機房及基地台更減碳、更節能，自2016年至2022年減碳達42,133公噸，超越原目標設定，減碳效益等於近110座大安森林公園的年吸碳量；2023年積極施作AI智慧節能並提前完成低耗能設備之置換，節電再度超越目標。2023原設定目標為節電400萬度，截至八月已達300多萬度，全年節電因此上修至近500萬度；搭配綠電開發策略，包括：2022年度購買再生能源數量居全台第2名，以及支持中研院開發去碳燃氫、地熱能、海洋能(潮汐能)等新型態潔淨能源，台灣大三管齊下，加速實踐2050年淨零排放(Net-Zero Commitment)承諾。

台灣大技術長郭宇泰指出，本次引進諾基亞液冷式(Liquid Cooling)基地台設備，透過環保液體散熱，取代既有較耗能的風扇和傳統空調的散熱技術，不但可降低基地台設備溫度與噪音，更讓少部分受限現場因素的站點關閉空調設備，全面降低設備耗能。後續台灣大也將規劃引進諾基亞的智慧電力儲放系統，將尖峰時刻的用電需求切換到用電離峰所儲存的電能系統上，降低忙碌時的用電負載，透過有效的電源管理提升用電效能。

郭宇泰進一步指出，台灣大致力降低日常營運所造成的負面影響，宣導共頻、共網、共建，避免5G網路的高耗能造成碳排增加。未來台灣大哥大合併台灣之星，台灣大計劃減少一整套3G網路和數千個4/5G基地台設備的重複布建，對比兩家公司兩套電信基礎建設各自獨立運作，每年省電高達一到兩億度，減碳量高達5.1萬噸到10.2萬噸。台灣大以「自然共好」為使命，優化基站設備，總共100MHz 3.5GHz頻寬，為業界最大之5G中頻容量，包含不同頻段將超過15,000座5G基地台，提供98%人口、99%訊務之絕佳5G涵蓋。