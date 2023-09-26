《美股》消息面：日圓貶近149 留意干預風險；美債息再創16年新高

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●聯準會上周表明今年還將再升息一次，且維持高利率的時間較預期更久，周一美元指數尾盤漲0.35%，盤中一度漲0.49%觸及106.1，創下近10個月新高。尾盤日圓貶值0.31%，報148.84兌一美元，盤中一度貶至148.97日圓，創下11個月新高，進一步逼近市場認為可能迫使日本央行出手的「150防線」。日本央行在上周五維持超寬鬆貨幣政策不變，其總裁植田和男周一表示，日銀必須維持超寬鬆貨幣政策，以持續實現2%通膨目標。市場預期歐洲央行將停止升息，歐元跌至1.0575美元，創下3月16日以來新低。

●聯準會放鷹，帶動美國債息持續上揚，周一10年期指標公債殖利率急升10.2個基點，來到4.542%，再度刷新16年高點。

30年期債息漲14.3個基點，報4.6646%。2年期債息漲0.2個基點，為5.1249%。

●受美元走強和美國債息上揚影響，周一紐約12月期金收跌9美元或0.46%，報每盎司1936.6美元。

●周一紐約期油收跌0.39%，報每桶89.68美元，盤中一度跌1.1%，最低觸及89.03美元。布蘭特期油收漲0.02%，報每桶93.29美元。美元創下近10個月新高、媒體報導俄羅斯放寬油品出口禁令，以及利率居高不下恐削弱需求，都是市場關注的焦點。