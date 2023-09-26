《基金》越挫越吸金 台股ETF受益人數突破500萬新高

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【時報記者任珮云台北報導】根據9月22日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，53檔台股ETF的受益人變化，最新一周受益人增加的台股ETF有31檔共增加15萬1305人，總受益人續創新高，已突破550萬人大關，來到550萬9959人，統計今年來增加135萬3801人。台股大盤上周下跌3.41%跌勢不小，不過台股ETF投資人卻熱情不減，大盤越跌越是趁低買。

觀察台股ETF受益人最新變化，市場唯一連續二次配息率超過10%的00919群益台灣精選高息ETF台股高息ETF，在去年底受益人僅16925位受益人，本周00919受益人突破20萬來到221479人，今年來成長1208.59%，是今年來所有台股ETF(扣掉今年成立)受益人成長率最高的，也使得受益人超過20萬人的台股ETF從去年底6檔來到8檔。

群益投信表示，台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，都是投資人在選擇標的時須考量的因素，最佳的高息ETF的選股要同時兼具營運成長以及股息收益。此外，成分股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性之股票投資組合績效表現，最重要的是選股邏輯要重視企業的獲利成長率，而成分股的換股頻率也不宜過高，一年兩次的換股可伺機汰弱留強非常適宜。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，時序即將進入中秋節及國慶連假，台股成交量在歷經7-8月回檔後亦持續下降，由於趨勢明確的AI族群短期仍處於修正震盪沉澱期，預期短期台股持續量縮修正整理；中長期在部分科技產業庫存去化完畢，且科技創新規格升級的腳步持續，台股在消化AI財報結果及籌碼沉澱後，仍可望延續多頭發展，大盤在第四季可望較有表現的空間。