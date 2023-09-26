進半導體業領高薪 碩博士是門檻、蹲久薪資漲幅高

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104人力銀行今（26）日發布2023年《半導體產業人才白皮書》顯示，半導體業平均月薪5.6萬元，高於全產業平均4.5萬元，居全產業第二；2010年至2023年累計薪資增幅35.2％，居五大高薪產業之冠。

觀察近五年內畢業、且第一份正職工作進入半導體的求職會員，碩博士平均月薪6.1萬元，比大專畢業生4萬元高出2.1萬元，想在半導體業爭取高薪，碩博士為重要門檻。

至於哪些職務最看重高學歷？類比IC設計工程師、數位IC設計工程師、演算法工程師、硬體研發工程師，企業勾選「碩博士」比例都超過95％，皆須具備專業理論，都是含金量較高的職務。

新鮮人想擠進半導體產業爭取高薪也有機會，以技術或基礎職務最易切入。今年前七月半導體產業平均每月釋出2.5萬個工作機會，其中有1.4萬個不限工作經歷歡迎新鮮人，占比56.8％，其中以電機工程技術員、助理工程師、作業員／包裝員比例最高。

不同學歷，投入半導體產業起薪差多少？104人力銀行分析最近五年內畢業，且第一份正職工作進入半導體產業的求職會員平均月薪，高中職學歷3.1萬元、大專學歷4萬元、碩博士學歷6.1萬元。因半導體產業的大專學歷工作者平均月薪4萬元，低於全產業平均月薪4.5萬元，顯示半導體高薪多來自碩博士學歷的工作者。