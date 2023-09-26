最新新車安全評等結果出爐 福特「KUGA」僅拿3顆星

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

最新台灣車輛安全評等報告出爐！今（26）日公布的FORD「KUGA」及「FOCUS」，其中「KUGA」僅拿到3顆星，「FOCUS」則獲得5顆星的評價。12月底將會公布NISSAN「KICKS」與TOYOTA「YARIS」的評測結果。

交通部今天公布，台灣新車安全評等計畫（TNCAP），在完成第三批車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，今天正式公布TNCAP第五及第六順位受評車型的評等結果，FORD KUGA獲得3顆星評等，FORD FOCUS獲得5顆星評等。

TNCAP評測的項目，包括車輛的成人保護、兒童保護、行人保護、安全輔助，並由執行機構財團法人車輛安全審驗中心，依「交通部執行台灣新車安全評等作業要點」及「交通部台灣新車安全評等規章」，執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等最高評等數值為5星。

交通部指出， FORD KUGA於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護87％、兒童保護48％、行人保護76％及安全輔助57％，依據星級評等平衡標準規定，KUGA車型整體星級評等為3顆星；FORD FOCUS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護94％、兒童保護89％、行人保護82％及安全輔助93％，依據星級評等平衡標準規定，FOCUS車型整體星級評等為5顆星。

台灣新車安全評等精進計畫，是由交通部車安中心與經濟部車輛中心跨部會合作，持續參考國外新車安全評等制度（NCAP），發展具本土特色的新車安全評等制度，並由第三方公正單位執行高於法規標準的測試，提供消費者購買車輛資訊參考，進而提升車輛安全性及促進車輛技術發展。

整個TNCAP是由車安中心擔任執行機構，負責統籌運作管理、進行星級評等並對外發布；車輛中心則是交通部指定辦理試驗的檢測機構，並委託消基會以一般消費者的名義選購、避免成為「選手車」，測試前也會確認是否經過改裝，車輛來源無虞。