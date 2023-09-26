統一美債20年ETF(00931B)已發行單位數週增8.55萬張稱霸 追募門檻已近

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9月聯準會雖維持利率於5.25～5.5％，但主席鮑爾暗示年底前可能會再升息一碼，美債殖利率應聲上揚，吸引投資人大舉湧進美債ETF。新時代債券ETF吸金王—統一美債20年ETF（00931B），上週已發行受益權單位數大幅增加，增加單位數為債券ETF冠軍，推升規模至143.17億元，逐步逼近追募門檻。隨著聯準會升息進入尾聲，美債有望持續吸引金流，帶動相關ETF規模墊高。

台灣掛牌的88檔債券ETF中，上週已發行受益權單位數增加最多的前十檔，有超過半數是美國長天期公債ETF，單位數週增數都在1.8萬張以上。位居第一的統一美債20年ETF（00931B），已發行受益權單位數單週增加8.55萬張至99.69萬張，週增幅高達9.38％。00931B掛牌至今僅一個多月，已發行受益權單位數就逼近追募門檻，為新時代債券ETF最強黑馬。

統一美債20年ETF（00931B）基金經理人許雅惠表示，根據9／23 FedWatch利率期貨數據，市場普遍認為聯準會11月利率將按兵不動。即便年底前聯準會再升息一碼，也很有可能是本次升息循環的最後階段。後續聯準會預計將維持一段時間的高利率，最快於明年下半年開始降息。按照歷史經驗，長天期美債殖利率通常會在聯準會升息尾聲觸頂回落，投資人若在此前買進並持有至降息循環結束，有機會獲得殖利率回落帶來的資本利得空間。