Pro Max暢銷 大立光營收暴增延續到明年

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陸系分析師郭明錤指出。由於iPhone 15系列增加Pro Max的出貨量，緊急提高長焦鏡頭驗證標準，將讓大立光、浙江水晶光電的出貨動能延續到年底，超過一般預估的10月高峰。

而大立光今年下半年營收中，iPhone 15 Pro Max長焦鏡頭因漲價，貢獻營收高達65至70億元，顯著高於去年iPhone 14 Pro Max的15到20億元。

郭明錤指出，明年iPhone 16 Pro和Pro Max都將配備四重反射稜鏡長焦鏡頭，並維持目前的高規格標準，以確保相機效能和生產良率。預估2024年配備四重反射稜鏡長焦鏡頭的iPhone 出貨量將成長110％，上看7,000萬到8,000萬台。

大立光今年第四季營收和利潤可望擊敗市場預期，明年營收將顯著受益。大立光為iPhone 15和iPhone 15 Pro Max的長鏡頭獨家供應商。

iPhone 14 Pro Max在2022下半年的長焦鏡頭出貨量為3,000萬個，單價1.5到2美元，iPhone 15 Pro Max在2023下半年的長焦鏡頭出貨量為3,500萬個，單價因規格提高而上漲30％，打到6到6.5美元。

光是Pro Max的長焦鏡頭，就讓大立光今年下半年營收增加50到55億元，主要集中在第四季。如果大立光其他營收沒有顯著變化，預估第四季營收年增顯著，打敗市場預期。

iPhone 15 Pro Max為蘋果第四季重要的營收和獲利來源，因此蘋果同意大幅提高長焦鏡頭單價30％，確保大立光支援。

但因為四重反射稜鏡長焦鏡頭規格提高，而且模組組裝難度高於預期，反而不利於玉晶光和大陸高偉電子在明年成為新的供應商，可以觀察明年4月前這兩家供應商的驗證結果。