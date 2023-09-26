9／26期貨市場掃描

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美股

亞馬遜（Amazon.com）、能源類股走揚，帶動美國四大指數反彈，但美國公債殖利率進一步走升、投資人靜待重要經濟數據出爐，仍讓漲幅受限。

道瓊工業平均指數9月25日終場上漲0.3％（43.04點）、收34,006.88點。那斯達克指數上漲0.45％（59.51點）、收13,271.32點。標準普爾500指數上漲0.4％（17.38點）、收4,337.44點。費城半導體指數上漲0.72％（24.17點）、收3,389.46點。

標普500上周寫下3月以來最大單周跌幅，本周一（25日）略為反彈。HorizonInvestmentServices執行長ChuckCarlson指出，多空呈現拉鋸戰，空方對於「高利率可能延續更久」（higherforlonger）感到擔憂，多方則懷疑美股修正程度可能差不多了、有機會從當前水位緩步墊高。

標普500十一大類股中，能源股上漲1.3％、原物料股則上揚0.8％，成為領軍走高族群。防衛性族群走勢落後，民生必需品類股下跌0.4％。

隨著第三季逐漸接近尾聲，投資人相信，美股走勢可能會相對平淡無波，直到幾週後企業開始公布Q3財報為止。7月底迄今，標普500已下挫約5.5％，但年初迄今漲幅仍維持在13％左右。

本周預定公布的重要經濟數據包括8月份的耐久財、Fed偏好的關鍵通膨指標「核心個人消費支出（PCE）物價指數」、第二季國內生產毛額（GDP）。另外，Fed多名官員也將發表評論，當中包括Fed主席鮑爾（JeromePowell）。值得注意的是，鮑爾將在美東時間28日下午4點發表演說。

芝加哥聯邦儲備銀行總裁AustanGoolsbee25日接受CNBC專訪時表示，通膨保持在Fed預設的2％目標上方，造成的風險高於Fed政策導致經濟趨緩程度高於所需。

長天期利率迅速攀高，持續壓抑美股走勢。MarketWatch報價顯示，紐約債市25日尾盤時，美國10年期公債殖利率跳漲10.3個基點至4.541％，創2007年10月17日以來收盤新高；30年期公債殖利率也跳漲13.7個基點至4.658％，創2011年3月8日以來收盤新高。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨9月25日收盤下跌0.35美元或0.4％至每桶89.68美元，因擔憂高利率持續更久時間將傷害經濟與需求，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌0.08美元或0.1％至每桶91.88美元。

利波石油公司（LipowOilAssociates）總裁利波（AndyLipow）表示，市場持續擔憂長期的高利率將會傷害需求。摩根士丹利（MorganStanley）預估第四季布蘭特原油均價為每桶95美元，因沙國與俄羅斯削減供應將令油市供給短缺的影響。

摩根大通（JPMorgan）歐洲、中東和非洲能源股票研究主管馬利克（ChristyanMalek）9月22日報告表示，布蘭特原油價格至2026年或將上漲至每桶150美元，主要受到產能衝擊以及能源超級循環週期的影響，報告預估2024年布蘭特原油價格將在每桶90至110美元之間。報告預估，2025年全球油市供給短缺將達到110萬桶/日，而由於持續強勁的需求與有限供應的影響，2030年油市的供給缺口將增至710萬桶/日。

全球第三大油田服務公司貝克休斯（BakerHughesInc.）報告表示，截至9月22日，美國石油與天然氣探勘井數量較前週減少11座至630座，創下去年2月以來的新低。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前周減少9座至558座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。

貝克休斯的數據顯示，截至9月22日，美國石油探勘井數量較前周減少8座至507座，同樣創下去年2月以來的新低；天然氣探勘井數量較前周減少3座至118座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量減少95座，天然氣探勘井數量減少42座，水平探勘井數量減少135座。美國能源部數據顯示，9月15日當周，美國原油日均產量較前周持平為1,290萬桶，維持在2020年3月以來的新高。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨9月25日全面上漲，因美國產區降雨導致作物收成進展慢於預期，澳洲小麥則因乾旱可能減產。12月玉米期貨收盤上漲0.8％至每英斗4.8125美元，12月小麥上漲1.6％至每英斗5.89美元，11月黃豆上漲0.1％至每英斗12.9775美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨9月25日上漲2.6％至每磅88.17美分，10月粗糖期貨下跌2.6％至每磅26.58美分。

阿根廷農業部公布數據顯示，截至9月13日，阿根廷2023/24年度小麥作物預售量僅為151萬噸，創下2016/17年度以來的7年同期新低，較上年同期的528萬噸預售量大幅減少。

ArgenTrigo穀物商會主席凱恩（MiguelCane）表示，預售量偏低的部分原因是政治的不確定性，阿根廷10月22日將舉行總統大選，而三位主要總統候選人中的兩位在野者均已承諾取消目前定為12％的小麥出口關稅，其中一位並在民調上取得領先，這使得農民有所觀望。

承諾取消小麥出口關稅的是保守派帕特里夏·布爾里奇（PatriciaBullrich）和自由主義者哈維爾·米雷（JavierMilei），後者目前民調領先。他們的對手是執政黨經濟領袖塞爾吉奧·馬薩（SergioMassa），但他尚未做出這樣的承諾。

去年歷史性的乾旱嚴重影響了農作物的收成，也是影響小麥銷售的另一個因素。去年一些農民提前銷售，但在作物受到干旱打擊後無法履行義務，這給一些農民帶來了損失。布宜諾斯艾利斯穀物交易所報告表示，阿根廷2023/24年度小麥產量預估為1,650萬噸，高於上年度嚴重受旱的收成，但低於2021/22年度2,240萬噸的高峰。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨9月25日收盤下跌9美元或0.5％至每盎司1,936.6美元，美元指數上漲0.4％並創下10個月來新高，12月白銀期貨下跌1.9％至每盎司23.385美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌1.7％至每盎司923.6美元，12月鈀金期貨下跌1.9％至每盎司1,232美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）25日黃金持有量減少1.17公噸至876.22公噸，續創2020年1月以來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少34.22公噸至13,946.55公噸。

金拓新聞發布的每周黃金調查顯示，本周（9.25~9.29）金價預期上漲。在針對專業人士的調查中，46％認為本周金價將會上漲，15％預計將會下跌，38％預期本周金價盤整持平。專業人士包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。在普通投資者的投票當中，有49％認為本周金價將上漲，35％認為將會下跌，15％認為將會盤整。

世界鉑金投資協會（WPIC）報告表示，2023年汽車市場的鉑金需求預估將達到328.3萬盎司，較2022年成長13％，並創下2017年以來的新高，2023年鉑金市場供給缺口預估將超過100萬盎司，較原先預估的55萬盎司缺口進一步上調。鉑金市場供給短缺主要受到汽車市場需求強勁成長、工業需求持續增長以及供應持平等因素的影響。

報告表示，汽車市場鉑金需求攀升主要受到鉑金對鈀金替代效應（預計到2023年將達到61.5萬盎司）以及更高用量的推動，今年第二季汽車產量增長高於預期也提振了需求，主要由於汽車行業因疫情以及俄烏戰爭所經歷的半導體短缺和其他供應鏈挑戰的影響已大大緩解。

報告表示，過去5年，汽車市場是鉑金最大的需求領域，佔總需求的31％至46％，工業需求佔鉑金總需求的26％至36％，珠寶需求佔總需求的23％至30％，投資需求佔比則在10％-20％之間。工業鉑金需求是由其在化學、石油、電氣、玻璃和醫療領域的多種應用推動的，鉑金在脫碳和電氣化技術中具有關鍵作用，在全球能源轉型期間，鉑金的工業需求預期將保持強勁增長。