中秋送禮有學問 上市企業推ESG禮盒友善土地

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中秋節將至，搭上全球ESG浪潮襲捲，讓企業送禮更講究，富華創新（3056，原總太地產），今年首度推出ESG文旦，與雲林斗六柚農合作，友善推廣產地消費及公平交易，伴手禮提箱也使用再生紙製作，處處展現企業愛護大地、追求永續的巧思。

富華創新總經理蔡晉榮表示，營建業的成長與茁壯源自土地，為感謝這片沃土孕育企業穩健成長，亦響應ESG與政府引領的「台灣2050淨零排放」政策，持續以實際行動積極作為，今年中秋贈禮ESG文旦，正符合SDGs11永續城鎮與社區、SDGs12永續的消費與生產模式，友善推廣產地消費及公平交易，促進在地農業發展，「ESG文旦是一份善意，給收禮者最溫暖的祝福。」

有趣的是，ESG文旦產自斗六「富興果園」，竟巧妙與富華創新公司名稱相近，果園主人陳富興曾是中小企業的經營者，退休後回歸田野，在家鄉的土地上栽種各式水果，文旦園是他每年中秋最驕傲的收成，也因果園均採取自然栽種、友善土地的照護法，讓產出的文旦更具豐美滋味，這一份對健康的把關，最能展現送禮者的心意，因此雀屏中選為富華創新今年的企業贈禮。

近幾年，富華創新無論公司活動或對外贈禮安排，均多數採用台灣在地農產品，2022員工家庭日就選在苗栗薑麻園，舉辦「薑薑好的小青農體驗微旅」，從挖薑、炒乾薑片，都由員工親手製作，深度體驗這片土地的美好。

富華創新今年以「喜願共好」理念，繼續落實企業公益行動，除了中秋企業贈禮ESG文旦外，也長期支持長安國小羽球隊活動與場地翻新，重視培育學子們的健康體能發展。

此外，大力支持「月園流浪動物照護協會」，已拍攝「浪愛不流浪」系列宣傳影片，介紹月園毛孩們的個性與特色，推廣認養代替購買理念，並陸續在「富華創新Ｘ總太地產」官方臉書登場，期盼所有毛孩終有一天都能找到自己溫暖的家，種種活動均是以實際行為落實ESG精神，讓善意正向循環回到土地上。