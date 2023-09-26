避免太空危機 美國太空軍考慮與大陸設溝通熱線

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美國太空軍作戰部長薩茲曼（Chance Saltzman）25日在日本東京表示，美國太空軍正在就是否與中國大陸建立熱線進行內部討論，稱此舉目的在於避免在太空出現危機。與此同時，他也證實美國太空軍正探討在日本設立司令部的可能性，從而嚇阻中國大陸及其干擾衛星信號等「灰色地帶」活動。

路透報導，薩茲曼表示，在美國太空軍與中國大陸太空部隊之間建立直接的溝通管道，在降低緊張局勢方面很有價值，但是尚未就此與中國大陸展開商談。「至少在我們美國方面談論的是開通一條溝通管道，以便確保如果發生危機，我們知道要聯絡誰」，他同時指出，此事要由美國總統拜登做決定，並由美國務院主持。

薩茲曼接受採訪之際，美國太空軍正在探討在日本設立一個分支的可能性。報導稱，此舉一方面是由於中國大陸在印太地區快速的軍事擴張令鄰國不安，另一方面則是烏克蘭戰爭讓人感受到太空戰力的重要性。而日本特別擔心台海局勢，關切北京從俄烏戰爭中吸取一些可以用於對付台灣的經驗教訓。

薩茲曼25日在東京與日本防衛省高級官員舉行會晤，他同時也證實美國太空軍正探討在日本設立一個當地司令部的可能性。他並未透露在日本設立太空軍司令部分部的具體地點或目的，但是他證實這個機構可能看起來有點像太空軍2022年11月在韓國設立的一個分支。

薩茲曼表示，與日本這樣理念相同的國家深化合作，對監控和了解太空中的活動，從而嚇阻中國大陸及其干擾衛星信號等「灰色地帶」活動至關重要。「我們必須要有如此的預示和警報，弄清他們在做什麼，並且要求他們解釋意圖。我們就是要極其敏感，這樣才不會成為灰色地帶活動的犧牲品」。

美國太空軍成立於2019年。它是自1947年美國空軍獨立成軍以來，美國成立的第6個軍事部門和第1個新設軍種。美國太空軍目前與俄羅斯太空部隊也沒有設立任何熱線。