屏東大火 陳揆指示精進危險物品管理機制

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對於屏東明廠火災，行政院長陳建仁25日召開會議，對於消防人員權益措施進行跨部會討論，並追蹤傷亡者撫卹、賠償狀況，更責成相關部會盡速檢討精進危險物品管理機制。

陳建仁25日邀集副院長鄭文燦、祕書長李孟諺、政委林萬億、政委羅秉成、政委吳澤成、發言人林子倫、內政部長林右昌、經濟部長王美花、環境部長薛富盛、衛福部次長李麗芬、勞動部次長陳明仁及本院人事行政總處人事長蘇俊榮等首長聽取「屏東縣火災救災應變檢討報告後續精進措施專案報告」會議。

會中陳揆關切內政部火災事故調查進度及後續規劃，並請環境部、經濟部、內政部及勞動部等相關部會對工廠易燃物管理機制進行檢討，會中盤點消防政策及未來精進措施，另對於消防人員權益措施進行跨部會討論，並追蹤傷亡者撫卹、賠償狀況，更責成相關部會盡速檢討精進危險物品管理機制。

內政部指出，該部已於9月23日啟動災害事故調查會，並規劃訂於9月26日召集調查委員召開屏東火災事故調查會第一次會議，該部並表示目前屏東縣政府已針對明揚公司「未於第一時間提供完整救災資訊、未指定專人協助救災之缺失及過氧化物存放超過30倍」等三項重大違法事項進行開罰，後續將對開罰事項整體進度進行掌握追蹤。

陳揆聽取林萬億親赴現場，針對屏東火災受傷人員及傷患家屬交換意見後，指示衛生福利部統籌經濟部、內政部、及勞動部等權責部會，積極協助傷者及罹難者撫卹賠償、保險金請領、醫療與術後重建、心理諮商等事項，並請林萬億持續協助協調。

陳揆並指出現代社會應用化學物質品項繁多，要應用先進科技作法進行管理，要求各部會重新檢視具易爆特性的過氧化物管理方式，並強化工廠易燃、易爆化學物質管理相關機制，目前環境部已建置化學雲以及毒性化學物質許可管理系統、勞動部職業安全衛生署已建置化學品報備與許可平台、內政部已建置消防安全檢查列管系統等管理，未來對於工廠化學品登記、申報及管制等相關精進機制，請吳澤成邀集相關部會就協助完成提出改善措施。

針對消防員工作權益促進會訴求「開放組工會」及「消防員納入職安法」等二部分，蘇俊榮說明，行政院非常關心消防同仁權益，已搜整各國公務人員集體勞動權利資料，進行分析並考慮國情需求，與考試院協商達成初步政策共識，對公務員之團結權與協商權會等盡量予以尊重，在公務人員協會法的範圍內，適時放寬，陳揆亦針對相關法制面釐清請羅秉成協助；另鑑於消防員執勤危險性、急迫性與災害場址之不確定性等特性，請內政部研議修正《消防法》為方向，建立消防機關職業安全衛生機制；另有關本次搶救消防人員及其家屬可能之創傷後壓力症候群（PTSD），請衛生福利部持續追蹤輔導相關人員。

最後陳揆再次提醒相關部會，就後續火災事故所受影響人員、管理機制政策檢討、傷亡者撫卹賠償、消防人員權益等未來精進措施等要持續推展，並請李孟諺秘書長召開定期會議協調掌握各項重要政策措施並追蹤工作進度。