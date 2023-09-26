證交所＋碳交所 台中開課談「碳匯、碳權與碳交易」

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為將碳治理的理念寓於教育，以深化與落實於公司的永續策略，繼8月中於台北辦理首場「企業低碳轉型對策」課程，證交所、碳交所及中華公司治理協會，協同中興大學以「碳匯、碳權與碳交易」為主題，日前完成「淨零永續人才育成班」台中場課程。

此次培訓共1日半課程，涵蓋「碳排放與碳權交易機制」、「公司治理3.0 永續報告書實務解析」及「董事會於ESG永續治理的職責角色及策略訂定」等主題，引導上市公司快速掌握國內外碳治理發展趨勢、相關規範及執行重點，以深化企業永續發展策略推動。

此次課程共有80位上市企業代表及種籽教師參與，獲得與會學員廣泛好評。參與學員紛紛表示，透過培訓，不僅提升他們對碳治理和永續發展的認識，透過實務及理論的結合，還能夠將所學應用於實際的工作中，為企業的永續發展做出更具體的貢獻。

碳交所總經理田建中致詞表示，氣候變遷的威脅迫在眉睫，需要產、官、學界甚至是全民的合作，才能共同面對氣候變遷危機，因此成立臺灣碳權交易所初期，將特別著重於碳諮詢和教育宣導等基礎建設工作，將永續治理的理念融入、深化並落實於企業治理和營運。

中華公司治理協會秘書長吳哲生則承諾，協會將持續推動企業永續經營，強化減碳及風險管理，加速與提升淨零永續在臺灣的推動與落實。

此次系列課程相關簡報檔案可至公司治理中心網站「宣導活動」項下查詢， 為促進民間組織和學術界的合作，進一步培養擁有永續專業人才，協助企業實現淨零永續目標，10月碳交所、證交所及中華公司治理協會將與成功大學於台南合作舉辦「淨零永續人才育成班」台南場。