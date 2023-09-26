9／26盤中熱門焦點股

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今（9/26）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）拉貨轉旺 建準、力致、動力-KY按讚

散熱風扇廠建準（2421）、力致（3483）與動力-KY（6591）今同步開高之後，無畏盤勢開低殺低，一度大跌逾百點，於開市一小時內，仍老神在在力守榮面，表現不錯。

NVidia GeForceRTX40系列放量，晶片缺料不再，散熱風扇廠建準、力致、動力-KY電競及商用電腦拉貨轉旺，揮別8月缺工陰霾的建準估9月營收即可見到轉強；力致表示，第三季應會見到全年的高點，惟第四季仍可望有高檔演出；動力-KY也表態期待下半年朝季季高方向努力。

筆電庫存去化告一段落，來自電競以及商用電腦的商機浮現，感受市場買氣稍稍回溫的力致，8月營收才剛以8.45億元拿下歷史次高，與歷史新高8.86億元僅剩咫尺之距。力致表示，庫存去化已經近尾聲，高階電腦需求確有回溫，可望對9月營收帶來挹注，不過因為尚有幾天待出貨，營收還無法預估，目前有把握的是，「9月仍然可維持8月的高峰」。

法人指出，力致7、8月合計營收已達15.91億元，距離2021年第四季寫下的單季新高24.45億元，差距僅8.54億元，若9月營收可與8月比美，營收問鼎單季新高的機會大增。

受惠旗下散熱風扇模組產品出貨逐步升溫，動力-KY的8月營收以1.3億元寫下近5個月的新高。動力-KY表示，目前概估9月營收與7、8月大致相當，惟年增率部分，因為去年基期相對較低，應會較月增率明顯放大，有望帶動第三季營收來到全年高點。

展望第四季，動力-KY 指出，目前看來第三季和第四季表現大致相當，不過，內部仍在努力，期望第四季表現可以拚贏第三季，惟因今年上半年仍有庫存待去化的問題致拖累營運，估今年上下半年的營收差距應會比往年的「四六比」拉大。

建準8月營收受累於昆山缺工，單月營收僅10.97億元，出現雙減表現，據悉在建準努力招工下，缺工缺口已在9月大幅收歛，相較於8月缺工數高達4、5百人，9月已急降至雙位數，隨著生產漸上軌道，法人推估，建準9月營收應會見到好轉。（工商時報 鄭淑芳、數位編輯）

（2）插旗陸直播電商 東森國際低價轉機受關注

東森國際（2614）周二開高之後，欲小不易，對盤勢一度大跌逾百點毫無畏懼，短多勇往向前，迄上午10：05的市價暫報22.55元，上漲2.5%，表現不錯。

東森旗下東森購物虛實齊發，不僅9月前進大陸淘寶直播，也將於10月1日於台北車站K區地下街開出實體新店。

東森國際8月營收5.2億元、年增6.22％，前八月營收38.42億元、年減1.65％，儘管疫情紅利不見，電商與電視購物銷售相對趨緩，東森購物逆勢突圍，前進大陸淘寶直播，首三場營業額突破2.6億元。

東森集團總裁王令麟在去年底即宣誓全力發展直播電商，不止台灣，還包括東南亞、香港及大陸市場，9月開啟東森購物淘寶直播台，以「東森嚴選」把關將大陸商品帶給台灣及東南亞消費者。

近年大陸內需市場趨緩，量大平價的生活消費用品往外發展，東森直播電商趁機開啟雙向商品交流也進一步拓展東南亞市場。（工商時報 李麗滿、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.耿鼎(1524)：傳統AM旺季將屆，出貨潛力可期，今日開盤不到40分鐘，成交量已暴衝逾2.3萬張，股價一度超車前高、達27.75元。

2.合機(1618)：8月營收亮眼+台電釋單題材點火，放量大漲逾6.5%，挺進月線。

3.大亞(1609)：台電今年釋出345KV超高壓交連PE電纜及附屬器材等地下輸電線標案，獲23.47億元訂單，放量強彈半根停板，挺進季線。

4.奇鋐(3017)：AI伺服器列車勇往直前，有望繳出營收季季增佳績，多頭重啟攻勢，強彈5%重登300關。

5.基泰(2538)：「基泰忠孝大樓」將出售，房產業者推估底價逾100億，今早直逼漲停價。

6.亞翔(6139)：在手訂單逾千億元，外資連買超2日多方信心大增，今早再創新高價。

7.昇佳電子(6732)：第三季韓系客戶拉貨將重拾動能，估年增幅度可期，股價挑戰400元關卡。

8.台積電(2330)：高階製程傳佳音，業界傳3奈米晶片設計定案量激增，但盤初股價回落開低在521元。

9.品安(8088)：外資連3日回補買超計3010張，加上DRAM產業面向好，盤初股價逆勢續漲，向40關邁進。

10.大億(1521)：月線上揚強撐，盤初報量衝高至39.8元，扮演汽車類股大前鋒。

11.昭輝(1339)：目前進入美國AM市場旺季，Q4及明年 Q1旺季來臨，有利營收增長，盤初噴量衝高至66.6元，寫近8年波段新高。

12.世紀鋼(9958)：受惠國產化政策紅利，2023~2024年營運成長趨勢明確，不理昨遭外資調節賣超1,606張，盤初仍逆漲約2%。

13.豐興(2015)：廢鋼、鋼筋價連5平， 盤初股價跌逾1.5%，5日線、月線盡失。

14.長榮航太(2645)：今起得為融資融券交易，股價開高拉高，收復5日線。

15.長榮(2603)：量縮整理，10月6日將受邀永豐金證券舉辦法說會。

16.矽統(2363)：AI題材助攻，買盤續旺，股價穩揚。

17.信驊(5274)：開平走高，重新奪回股王寶座。

18.訊芯-KY(6451)：CPO夯，獲多家客戶接洽，買盤重啟帶動股價上攻逾4%、收復5日線。

19.愛普*(6531)：有機會切入先進封裝供應鏈，且核心業務DRAM報價止穩，股價攻405元波段新高。

20.建準(2421)：一個月來股價回檔逾三成，百元附近築底成形，低接買盤進場，早盤上揚逾3%。

21.揚博(2493)：PCB受多方關注，加上月線支撐強，技術面穩定，開盤後逆揚逾3.5%，登76元挑戰前高。

22.立凱-KY(5227)：第3家授權客戶達標，明年H1上看5家，多方表態，大漲5%。

23.興富發(2542)：完工潮加持，明年業績有底氣，今日除權息走高3%。

24.偉訓(3032)：客戶促銷推升買氣，Q4動能再起，日K連三紅，走高3%重返70元。

25.光聖(6442)：受惠華為新機上市激勵，晨盤走強逾8.5%，逼近80關。

26.智邦(2345)：獲投信連10買，股價走升約1.5%。

27.大立光(3008)：受惠IPhone 15交貨期拉長，早盤走揚近2%。

28.技嘉(2376)：大摩預測第三季營收季增近4成、年增5成，破除市場疑慮，給予「優於大盤」評等，股價沿五日線攀揚，重返280元。

29.高力(8996)：板式熱交換器訂單能見度高+新客戶加入，Q4營運可望重返成長，聞訊強彈5.5%，重登月線及半年線。

30.白紗科(8401)：股價橫盤多日，買盤集結發動快攻，放量衝漲停，挺進半年高。

31.寶成(9904)：Q4、明年營運有望回溫，早盤股價仍陷裁員利空，止跌態勢曇花一現。

32.富邦媒(8454)：蘋果新機效應，今年營收續戰新高；三大法人昨轉買超226張，早盤震盪小漲。

33.森崴能源(6806)：投資越南再生能源等股權，三大法人昨回補1162張。今早突破季線登百元，拉半根漲停。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）AI一軍沿5日線走揚 扮穩盤要角

AI（人工智慧）狂潮延續一定之熱度，相關族群扮演本波反彈急先鋒，今早台股雖受到台積電(2330)壓盤影響，但廣達(2382)、技嘉(2376)開高，緯創(3231)也續強勢守住百元大關，AI一軍股價沿著5日均線穩升，穩住多頭架構。

輝達(NVDA)周一股價震盪收高，終場上漲1.47%，收422.22美元，呈現連二紅，提振台系供應鏈多方氣勢。另外，廣達董事長林百里，傳將於本周三(27日)現身電電公會主辦的AI論壇，將以「與AI共舞」為題帶來演講，並分享AI最新趨勢及展望，引發關注。

AI前景樂觀，股價回檔整理後，目前呈現築底向上墊高。除了廣達、技嘉盤中穩定小漲外，散熱的奇鋐(3017)帶量急攻月線，建準(2421)、健策(3653)同步向上，伺服器機殼廠營邦(3693)、勤誠(8210)亦持續向上，延續反彈格局。

台積電(2330)今開盤跌4元至521元再探低，台股今(9月26日)同步開低，一度跌逾百點至16345點，回測周一的最低點；目前台積電持續在低檔壓抑盤勢，但領先止跌反彈的AI族群續走穩，個股漲多跌少，穩定台股多頭信心。（時報資訊 沈培華）

（5）廠房爆炸遭經濟部勒令停工 明揚再吞跌停

高爾夫球製造商明揚屏東廠22日發生爆炸，遭經濟部要求停工且無復工時程表，明揚今天開盤再度跳空跌停，鎖在新台幣68.3元，吞下第2根跌停板；母公司明安以跌停價62.1元開出，隨後賣壓收斂，但仍跌逾2%。

明揚屏東廠22日發生爆炸重大事故，經濟部昨天要求明揚一廠、二廠及3樓增建工程停工，目前沒有復工時程，明揚昨晚也發布重訊表示，公司只有一個生產基地，目前已全面停工，產能為0，影響公司營收比例為100%。

明揚今天開盤再度跳空跌停，開盤下挫7.5元，以68.3元開出，盤中有逾6000張賣單排隊。昨天與明揚同陷跌停的明安，今天開盤下挫6.9元，以跌停價62.1元開出，隨後賣壓收斂，打開跌停，但跌幅仍超過2%。

除了明揚、明安外，其餘高球族群今天也表現不振，大田開盤下跌0.9元，以94.7元開出，跌幅0.9%；復盛應用開盤下跌2元，以204.5元開出，跌幅0.9%。（中央社）

（6）台電大單夯 合機、大亞與華電領軍供應鏈強攻

電器電纜族群受惠「台電釋大單」題材加持，今日人氣爆棚、量價俱揚，盤初由合機(1618)衝漲逾8%領攻，華電(1603)、大亞(1609)聯袂漲逾4%助攻，引領宏泰(1612)、億泰(1616)、大山(1615)、華榮(1608)、中電(1611)等齊漲逾2%，拉抬類指一度逆漲逾1.5%，惟盤中台股空頭氣焰高張，老大哥華新(1605)率先中箭落馬，其餘個股漲幅也遭壓縮，但類指仍力守高檔，扮演今日抗空悍將。

據台電公開資訊，隨著強韌電網計畫，今年下半年釋出包括161kV電纜、69kV電纜等逾200億元的標案，近期完成相關標案作業。台系多家線纜業者成功獲得標案訂單，包括華電得標31.12億元、華新得標27.15億元、華榮得標13.53億元、大亞得標20.67億元、宏泰得標29.19億元、合機得標23.92億元、大山得標16.66億元等，也吸引今日多頭搶進，股價紛紛逆勢揚升。

線纜業者即表示，公共建設、再生能源開發案興起及科技建廠等都將助力電線電纜相關需求。

合機(1618)今日不到11:00即衝出逾8000張大量，盤中股價最高衝上28.95元，堪稱今日電纜股最搶鏡。合機8月營收6.99億元、年增72.23%，前8月營收27.02億元、年增55.21%，單月、前8月雙創同期高。

在政策加持下，線纜業內表示，目前來自台電線纜的訂單多以161kv為主，再來是345kv、69kv等中壓及超高壓線纜，而上市櫃線纜中，僅有三家可做到345kv超特高壓電力電纜，合機便是其中之一，可望率先受惠。合機先前也指出，後續在強韌電網計畫、產業擴廠等因素推升線纜需求下，公司審慎樂觀看待後市。（時報資訊 李慧蘭）

（7）今、明年看俏 信大逆守平盤

信大(1109)今年獲利可望優於去年，明年展望審慎樂觀，今(26)日無畏台股大跌百餘點，多頭守在平盤上方。

信大今年在台灣區水泥及熟料銷售目標原先為65萬公噸，上半年銷售以達成36.84萬公噸，營收、銷量及獲利皆較去年同期增加，法人預期，今年將達成68~70萬公噸的目標。

在大陸區方面，信大今年大陸水泥銷售目標為227萬公噸，上半年銷售83.37萬公噸，H1營收較同期衰退約20%，由於大陸房市景氣持續低迷且水泥同業去年不斷調降價格，法人指出，水泥本期營收及銷量都較去年減少，目前看起來仍處在低迷的狀態，短時間恐將難以恢復。

中國大陸今年受到不景氣、不少預拌混凝土廠因倒帳而無法開工，水泥銷量不佳，但是，明年在各項政策激勵經濟，只要地方政府財政獲得改善，公共工程基礎建設會陸續開工，對信大的大陸區業績將有正面的挹注。（時報資訊 郭鴻慧）

（8）2024營運樂觀 精測放量勁揚

半導體測試介面廠精測(6510)受產業庫存調整持續、客戶需求遞延影響2023年下半年旺季續淡、營運動能疲弱，但公司對2024年營運顯著好轉樂觀看待。精測股價自8月中波段低點後緩步向上，今（26）日開高後在買盤敲進下放量勁揚4.61％至545元，表現強於大盤。

精測因客戶端產品策略急轉彎，受新案遞遲、舊案需求減少影響，8月自結合併營收2.07億元，月減22.5％、年減達52.9％，下探近2年半低。累計前8月自結合併營收18.95億元，年減32.1％、為近7年同期低。

精測坦言，由於消費性電子終端需求疲弱，客戶持續去化庫存，進而導致新產品驗證與量產時程遞延影響，恐使第三季營收較第二季下滑、下半年遜於上半年，整體表現將遜於先前預期。

精測總經理黃水可受訪時指出，今年智慧手機終端需求疲弱，使兩岸及北美客戶新案均見進度遞延，坦言需求「淡得不得了」。原先預期庫存在年底前可望去化完畢，現在看來將延遲至明年上半年。根據目前客戶需求判斷，預期需求將在明年下半年回升。

黃水可表示，在營收規模下滑、持續投資研發狀況下，精測今年獲利相對辛苦。不過，目前在應用處理器（AP）、高速運算（HPC）、車用等應用的新測試方案已陸續通過客戶驗證，預期隨著需求陸續放量，對明年營運顯著好轉樂觀看待。

精測先前宣布，最新56Gbps PAM4探針卡甫獲美系客戶驗證通過，次世代極短探針方案112Gbps PAM4探針卡近期亦獲客戶驗證，主要受惠112Gbps（主頻28GHz）的PAM4技術躍升為AI數據中心的次世代高速傳輸規格，已獲HPC相關晶片客戶青睞。（時報資訊 林資傑）

（9）PCB短多 輪動到敬鵬、定穎投控與精成科

定穎投控(3715)隨著明年產業景氣向上，以及上周五公司宣布子公司超穎電子擬在大陸A股掛牌，股價今早改寫歷史新高；PCB強勢股包括敬鵬(2355)、精成科(6191)目前也仍在高檔強勢整理之格局。

相對而言，臻鼎-KY(4958)旗下子公司鵬鼎原計畫在今年發行非公開發行A股股票。不過由於全球景氣不佳、陸股疲弱，董事會通過撤銷募資案。

定穎近年轉型投控公司，定穎投控於2022年8月25日公司始設立；歷經一年的打底，股價在今年8月中旬起漲，從今年8月15日低點32元到今早最高點75.9元，短短不到一個半月，股價大漲近1.4倍。

基本面來看，定穎投控將受惠汽車客戶提前拉貨，第四季開始出貨高階HDI板新品，明年上半年則開始出貨新品AI伺服器加速卡配板，營運展望樂觀。

且隨著手機和電腦的復甦，搭配車用軟板的需求持續增加，預估2024年全球軟板市場可重回成長軌道。

定穎投控上周五代持股97.85%子公司超穎電子公告擬首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請在上海證券交易所主板上市；本案目前仍尚未送件。土洋法人聯手連二日追價買超，股價今早再創新高。

臻鼎-KY旗下子公司鵬鼎，先前規劃發行非公開發行A股股票，發行股數低於1.5億股且募集約人民幣40億元，估將在2023年中完成發行，不過籌資計畫延後，25日董事會更通過撤銷募資案。今早股價隨台股築底。

PCB強勢股定穎投控今早再創新高後壓回，目前股價回到平盤附近，至10點半為止，該股成交量逾6萬張居於人氣股第一名。

精成科自今年5月起漲以來，漲幅也近一倍，投信連39日買超共買進逾2.5萬張；目前股價沿月線震盪走揚，且續強守在所有均線之上。

敬鵬本周一以實體紅K創波段收盤新高，今早股價創41元波段新高，目前壓回平盤40.4元。（ 時報資訊 沈培華）