4年美國到期債 進可攻退可守

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9月FOMC一如市場預料按兵不動，維持利率不變。永豐投信26日指出，今年通膨壓力緩解，所有投資人都在等待美國「降息」最大利多，建議現階段採取「目標到期」策略，並優先加碼美國投資級債，一方面布局降息循環下的資本利得機會，同時「預先鎖利」，把握殖利率的高檔時刻，即便日後降息進程有變數，仍可坐享相對穩健的債息收益。

永豐投信最新推出「永豐4年到期美國優質投資等級債券基金」即是瞄準短、中期閒置資金投資停泊需求，設定以四年為期、美國投資等級債券為主，協助投資人在下次升息循環到來前，掌握目前美國投資級債的甜美收益率，同時為降息循環下的資本利得機會預作準備。募集期間至10月6日止，投資人可向元大證券、元大銀行、永豐銀行、永豐金證券及永豐投信等銷售機構洽詢。

永豐4年到期美國優質投資等級債券基金經理人吳如玉表示，隨著美國快速升息到位，截至9月18日為止，彭博美國投資等級債券指數殖利率已達5.81％，是金融海嘯後近十五年來的相對高點，只要降息政策鳴槍起跑，美國投資級債投資人可望兩頭受惠，既享受債息又有債券資本利得的機會。

吳如玉分析，債券價格已來到15年新低，推升殖利率達到相對高點，再依最新9月利率點陣圖，升息循環落幕指日可待，明年將進入降息的趨勢未變，對偏好長線穩健收益的投資人而言，現在正是債市少見的進場良機，透過目標到期債券基金「預先鎖利」的獨特優勢，正好有助先穩住整體長期收益，未來再依實際降息進程，伺機把握潛在資本利得。

吳如玉指出，依過往經驗，升息過後債券違約風險易升高，但美國投資級債的發行企業財務體質相對佳，債券違約率低，收益率也相對佳。觀察過去四輪升息循環中，最後一次加息後四年的債券指數表現，彭博美國投資等級公司債指數平均總報酬達32.70％，領先彭博泛歐、全球的投資等級公司債指數以及美國非投資公司債券指數。因此，在債種選擇上，應以美國投資等級債為優先布局重點。