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華為發表會完全沒提新手機 分析師爆真相

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華為在發表會上並未公開介紹Mate 60 Pro新機。圖／中新社
華為在發表會上並未公開介紹Mate 60 Pro新機。圖／中新社

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【中時新聞網 郭宜欣】華為5G旗艦新機Mate 60 Pro系列，搭載由中芯7奈米代工生產的處理器晶片，象徵大陸已經在美國科技封鎖中找到突破點，引起全球高度關注。然而，昨晚（25日）登場的華為發表會，完全沒有提到關於手機規格與晶片的任何資訊，引起熱烈討論，分析師也紛紛發表看法。

綜合路透社、CNN報導，華為在發表會上展示平板電腦、智慧手錶及耳機新品，甚至以電動車向特斯拉發起挑戰，但完全沒有解答任何關於手機規格與高階晶片的問題，僅低調表示，Mate 60 Pro上市後供不應求，緊急加班生產中。

此事引起全球社群熱烈討論，顧問機構IDC分析師Bryan Ma不意外華為的操作，「迴避這個話題並不令人驚訝，因為手機已經成為外界唯一關注的重點，如同避雷針。」

Bryan Ma也點出，更何況Mate 60 Pro已經上市並在用戶手中數個星期了，且華為還有很多產品要在2個小時內介紹完，自然會捨棄介紹手機項目。

科技評論家Ben Sin則對華為的舉動感到十分納悶，「公司一定知道每個人都想要了解Mate 60 Pro以及裡面的高階晶片，所以完全不討論比較像是故意無視或忽略。」

即使如此，華為新機的銷售仍火爆，研究機構Counterpoint Research數據顯示，華為手機的銷售量比去年同期成長58%，市佔率從6.9%提升至11.3%，分析師Ivan Lam表示，Mate 60系列銷量激增，幾乎增加了兩倍至22.5萬部。

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