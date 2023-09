陸半導體驚人大躍進 國產化設備進展曝光

【中時新聞網 邱怡萱】美國全力封鎖美商高階晶片出口至大陸,與此同時,大陸仍積極發展晶片產業,根據市場消息,大陸國產化設備比例已超過40%,但還是得依賴國外曝光設備。

根據韓媒Ddaily報導,大陸在半導體設備領域大力推動自力更生,其國產化比率飆升至40%以上,較前幾年的21%大幅提升,而且在物理氣相沉積 (PVD) 以及氧化等特定領域,該比率已擴展至50%以上。

報導提到,大陸半導體產業的成長不僅僅是數字,政府為了實現這些目標,企業進行了大量投資。在大陸半導體製造鏈的各個環節中,其中以設備製造商投入最多研發經費,過去兩年半,這些廠商持續將營收的10%以上投入研發。

報導指出,在過去兩年半中,尤其以中微半導體和北方華創的平均研發率最高,前者一直維持在營收13%以上,後者則將營收的11%用於研發活動。相較之下,中芯國際和其他委外封測代工廠則是限制在營收10%。

儘管大陸半導體產業取得大幅成長大幅成長,但取代荷蘭和日本曝光機的關鍵挑戰尚未解決,上海微電子今年稍早承諾年底前推出首款能生產28奈米製程的曝光機,但具體何時能量產還不確定,未來能否取代ASML、Canon和Nikon設備,仍有待觀察。消息人士稱,大陸曝光設備的國產化率目前僅有個位數。

報導總結,以下幾個因素對大陸半導體的進步發揮了重要作用,包括廣大的國內市場,加上政府的大力支持,提供了必要的動力;此外,大陸強大的研發能力和資本市場的資金支持,也進一步推動了半導體自力更生的進程。

文章來源:China Increases Localization of Chipmaking Tools, But Still Lags Behind