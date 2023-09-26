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人民幣中間價持平 人行逆回購增至3,780億

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人民幣兌美元中間價26日報7.1727，與25日持平。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護季末流動性平穩，26日展開人民幣（下同）3,780億元14天期逆回購操作，利率仍持穩在1.95％。該操作規模較25日續增。據此計算，公開市場單日淨投放1,700億元，為連續第7日淨投放。

路透統計，本周僅4個工作日，共有7,660億元逆回購到期，其中26日為2,080億元。因中秋和十一假期，中國金融市場9月29日至10月6日休市8天，10月7月和8日為周末換休工作日，銀行間本幣市場恢復交易。

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